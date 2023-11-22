科技日报北京11月21日电 （记者操秀英）中国海油21日发布消息称，我国自主设计建造的深水导管架“海基二号”在广东珠海成功封顶。它的完工一举刷新了高度和重量的两项亚洲纪录，对进一步提升我国深水超大型海洋油气装备的自主设计建造能力具有重要意义。

据介绍，导管架相当于固定式海上油气平台的“基座”，用于支撑平台的庞大身躯与巨大吨位。“海基二号”导管架总高度为338米，超过北京国贸三期主楼高度，重量达3.7万吨，所用钢铁接近国家体育场“鸟巢”的钢结构总重，高度及重量均为目前亚洲之最。

“海基二号”位于台风多发区域，海况恶劣、风浪和内波流巨大，随着水深增加，承受超万吨环境荷载的超大型海洋工程结构物的设计建造技术难度急剧增加，“海基二号”的巨型“吨位”，已接近国内建造场地承重和吊装设备承载能力极限，由此引起的地基沉降、复杂受力计算、大型吊装、精度控制等一系列挑战，都达到了国内固定式海洋平台之最。

据中国海油“海基二号”建造项目经理王民锋介绍，项目在国内导管架平台建造中首次大规模使用S420高强钢，在提升强度的同时大幅降低结构总重，攻克超大型深水导管架自主设计、超大吨位结构物联合吊装、高强钢焊接工艺自主开发等技术难题，在300米以上水深导管架平台设计建造技术领域走在亚洲前列。

(责编：王震、陈键)

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