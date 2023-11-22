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邮储银行荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会最佳实践案例”

2023年11月22日10:45 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会最佳实践案例”

　　近日，中国上市公司协会在深圳举行“2023上市公司董事会最佳实践”获奖榜单发布仪式，中国邮政储蓄银行荣获“最佳实践案例”。

　　为进一步促进上市公司董事会合规有效运作，推动提高上市公司治理效能和发展质量，积极发挥优秀公司示范引领作用，中国上市公司协会首次组织开展“2023上市公司董事会最佳实践创建活动”。通过上市公司自荐、评审会审核等形式，中国上市公司协会从上市公司中筛选了616家入围董事会实践案例，并选出100个“最佳实践案例”。

　　近年来，邮储银行董事会坚持推进党的领导与公司治理有机融合，不断提升自身能力建设，规范高效运作，在充分发挥董事作用、强化董事会专门委员会专业支撑、优化信息披露、重视投资者关系管理、贯彻ESG理念等方面取得良好成效，形成了独具特色的董事会实践模式。本次获奖是对邮储银行董事会规范运作与创新实践的高度认可。下一步，邮储银行董事会将继续勤勉尽责、务实创新，充分发挥“定战略，作决策，防风险”作用，持续提升公司治理效能，推动邮储银行高质量发展。

(责编：董童、杨迪)
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