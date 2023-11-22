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我国5G基站总数达321.5万个

2023年11月22日15:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月22日电（记者张辛欣）工业和信息化部22日发布数据显示，我国5G网络建设稳步推进，截至10月末，5G基站总数达321.5万个，占移动基站总数的28.1%，三家基础电信企业5G移动电话用户达7.54亿户。

　　工业和信息化部有关负责人说，1至10月，我国通信行业运行持续向好。电信业务收入和业务总量增速小幅提升，新兴业务拉动作用加大，5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设加速推进。

　　1至10月，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%。三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入2190亿元，同比增长9.3%，发展IPTV（网络电视）、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，共完成业务收入3012亿元，同比增长20.5%。

　　与此同时，移动互联网流量保持较快增长。1至10月，移动互联网累计流量达2456亿GB，同比增长14.8%。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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