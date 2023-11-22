人民网北京11月22日电 （记者赵竹青）11月20日，第十二届全国天文学名词审定委员会（简称“天文学名词委”）成立大会在京召开。作为全国科学技术名词审定委员会设立的专门机构，第十二届天文学名词委由中国科学院国家天文台筹建并承担秘书处工作。

中国科学院副院长、国家天文台台长常进表示，名词审定是关系整个天文学科长远健康发展的大事，国家天文台将把天文学名词审定工作纳入中长期工作计划，将为秘书处的日常工作及具体项目开展提供必要条件和配套支持，与委员会一起努力把天文学名词的审定工作推向新的高度。

全国科技名词委专职副主任裴亚军表示，审定天文学名词是一项国家任务，又是事关学科领域长期可持续发展的支撑性、战略性工程。天文学名词审定工作的顺利开展，对全国科学技术名词审定工作的发展将产生深远影响。

第十二届天文学名词委主任委员赵永恒介绍了天文学名词研究工作的历史沿革、工作成果及工作展望，表示将秉承天文学名词委40年的优良传统，专业、高效地完成相关工作任务。

本次会议讨论并通过了全国天文学名词审定委员会章程、机构组建方案及相关工作规划。第十二届全国天文学名词审定委员会职责包括制定本学科专业领域科技名词审定工作计划，制定和修订天文学科专业领域科技名词审定原则和方法，审定本学科专业领域的科技名词，开展审定公布成果的宣传推广工作，开展领域内规范科技名词在国内外的交流与传播等。

11月21日，第十二届天文学名词审定委员会召开了第一次年度工作会议。会议学习了成立大会上提出的要求和建议，深入讨论了名词审定规范及工作流程，部署安排了与天文学名词推广应用相关的辞书及专业词典编撰工作，对2023年征集的新词进行了审定。

(责编：赵竹青、高雷)

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