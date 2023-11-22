11月21日，中金公司联合中投系统中国大地财产保险股份有限公司，为甘肃省会宁县农民提供“保险+期货”服务。本次项目为当地农户提供玉米、生猪价格保险，保费金额共计200万元人民币。

甘肃省会宁县享有“中国肉羊之乡”“中国小杂粮之乡”美誉，农户主要收入来源种植苹果、玉米，饲养猪、牛、羊，是中金公司中央单位定点帮扶县。长期以来，中金公司为做好定点帮扶工作，充分发挥主业优势、紧密结合会宁县具体情况，助力会宁县乡村振兴。

据了解，在此次甘肃省会宁县“保险+期货”项目中，中金公司充分发挥专业的衍生品设计和服务能力，定制化设计了保障农户收益的亚式增强交易结构，切实助力保障农户产业收益。该项目也得到会宁县政府、大地保险甘肃分公司的大力支持和积极协作。本次项目承保生猪312.04吨，承保货值495.52万元；承保玉米18,324.26吨，承保货值4682.63万元。

中金公司相关负责人表示，秉持“以人为本，以国为怀，植根中国，融通世界”的初心使命，未来将继续发挥在大宗商品等金融领域的优势，做好保供稳价工作，为服务实体经济高质量发展贡献力量。

(责编：董童、高雷)

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