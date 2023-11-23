马春阳

中国人民银行日前发布公告称，根据有关规定，中国人民银行会同国家金融监督管理总局审查批准“万事网联信息技术(北京)有限公司”提交的银行卡清算机构开业申请。11月17日，中国人民银行向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。业内人士认为，这是中国银行卡清算市场对外开放的又一标志性事件，有助于优化产业格局、提升市场效率，深化支付行业供给侧结构性改革，更好服务实体经济和社会民生。

据了解，万事网联公司是万事达公司(MasterCard)与网联清算有限公司在中国境内共同发起设立的合资公司。获得行政许可后，万事网联公司可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。

“万事网联公司在经历数年筹备、通过验收后正式获批，总体符合市场预期。这也是金融管理部门落实金融高水平开放的具体措施，有利于推动支付清算行业在引入优质竞争者的过程中实现高水平发展，为产业链各方和金融消费者提供更好的差异化服务。”博通咨询金融行业首席分析师王蓬博表示。

银行卡清算市场开放是中国金融业开放的重要组成部分。近年来，我国稳步开放银行卡清算市场，外资银行卡清算机构可通过在我国境内设立商业主体提供人民币银行卡相关服务。2020年6月，美国运通在我国境内设立的合资公司——连通公司获得中国人民银行颁发的银行卡清算业务许可证，成为国内第一家获批的中外合资银行卡清算机构。

招联首席研究员董希淼认为，我国银行卡清算市场开放能推动我国境内支付清算市场更好遵从国际规则、提高服务水平、防控金融风险，对于推进金融供给侧结构性改革、提升金融服务实体经济能力具有重要现实意义。

“银行卡业务运作流程主要包括发卡、收单和转接清算3个环节，涉及持卡人、发卡机构、转接清算机构、收单机构和受理商户等主体。”董希淼介绍，银行卡清算机构在银行卡业务中发挥着核心枢纽作用，通过制定银行卡清算标准和规则、运营银行卡清算业务系统、授权发行和受理其品牌的银行卡，为发卡机构和收单机构提供其品牌银行卡的机构间交易处理服务，并协助完成资金清算。

专家认为，中外合资银行卡清算机构的“入场”，将提升我国银行卡清算市场整体竞争力，以及银行卡服务能力和水平，但短期内难影响国内存量市场。

王蓬博认为，由于建立运营网络和调试的过程需要较长时间，且目前国内的主要卡组织在品牌知名度、网络覆盖、旗下运营商体系建设和用户黏性等方面也已成熟，预计短期内万事网联公司不会对国内银行卡市场格局造成影响。

“银行卡清算市场本身所具有的特性并不利于竞争市场格局的形成，合资清算机构只有提供高质量、特色化的服务，才能在激烈的市场竞争中获得发展。”董希淼说。

“万事网联公司成为中国银行卡清算业务的持牌机构，万事达卡即将以崭新面貌服务中国市场。”万事网联公司首席执行官郑笑非说，将同成员机构紧密合作，尽快向市场推出万事达人民币卡，铺设全渠道收单网络，支持持卡人在境内外超过1亿家商户消费，积极构建安全、便捷和数智化的支付新生态。

网联清算公司表示，在监管机构的指导和支持下，网联清算公司将继续支持万事网联获牌开业后的各项工作，助力万事网联为消费者提供高水平支付解决方案。

央行有关负责人表示，下一步将继续遵循公开、公平、公正的原则，依法有序推进银行卡清算市场准入工作，统筹发展和安全，持续完善银行卡清算机构监管机制，促进支付行业高质量发展。

(责编：王震、陈键)

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