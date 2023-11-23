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尚德机构：2023年第三季度实现净利润1.32亿元

2023年11月23日09:37 | 来源：人民网
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11月22日，尚德机构公布2023年第三季度财务报告：2023年第三季度实现净收入5.25亿元；净利润为1.32亿元，净利润率25.1%，连续10个季度实现盈利；持续降本增效，成本同比降低24.5%，管理费用同比降低21.0%；通过精细化运营和深耕用户服务，新增学员15.43万人，实现同比增长14.3%。

据财报会披露，三季度，尚德机构研发费用环比增加5.3%。对此，尚德机构相关负责人介绍，一方面，公司根据市场环境变化，不断推出符合市场需求的创新性课程体系，涵盖多种职业技能和兴趣培训领域，以满足多样化群体需求，致力于为成人用户提供贯穿终身的长周期教育服务。另一方面，公司还通过加大研发投入，以AI科技赋能智能化教学，开发自适应系统和知识图谱，实现“千人千面”的个性化教学，同时开发精细化运营系统，提升每个环节的运营效率。

从组织运营成效来看，尚德机构三季度在新增学员增长的情况下，实现管理费用同比下降21.0%，毛利率同比增加2.5个百分点。自2021年第四季度以来，尚德机构的净利润率始终保持在20%以上。

(责编：曹淼、高雷)
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