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中国科学院、中国工程院2023年外籍院士增选结果公布

2023年11月23日15:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月23日电（记者张泉）中国科学院、中国工程院23日公布了2023年当选外籍院士名单，分别选举产生30位中国科学院外籍院士、16位中国工程院外籍院士。

　　据介绍，两院外籍院士的评审和选举与两院院士增选同步进行，每两年进行一次。选举外籍院士对于加强国际交流合作、充分利用国际智力资源、更好服务我国科技强国建设等具有积极意义。

　　本次新当选的中国科学院外籍院士来自22个国家，外籍院士队伍的国别分布更加广泛，其中5人来自“一带一路”共建国家；新当选的中国工程院外籍院士来自英国、美国等8个国家，均具有较高的国际声望和影响力。

　　本次增选后，现有中国科学院外籍院士154位，中国工程院外籍院士124位。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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