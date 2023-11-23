新华社北京11月23日电（记者潘洁）直播营销是数字经济时代企业的重要营销方式之一。中国贸促会新闻发言人张鑫介绍，国际标准化组织（ISO）将于11月27日正式发布国际标准《直播营销服务指南》（ISO/IWA41），这是全球首个直播营销国际标准。

在23日举行的中国贸促会月度例行新闻发布会上，张鑫说，该标准由中国贸促会组织全球工商界以及亚洲营销联盟、亚洲中小企业理事会等机构历时两年共同研制完成。

“该标准内容包括直播营销范围、规范性引用文件、术语与定义、总体原则、服务流程、直播营销参与方的运营管理、审查与评估以及可持续改进等8个部分。该标准的发布与实施将有力促进直播营销服务模式的推广和可持续发展。”张鑫说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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