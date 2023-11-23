原标题：做好科技金融大文章 上海农商银行携手国泰君安为临港新片区科创企业提供专项服务方案

11月23日，上海农商银行与国泰君安证券联合发布“君鑫赋港”综合金融服务方案，推出针对临港新片区科创企业的特色产品“君鑫宝”。双方将充分发挥各自优势和资源禀赋，有效结合上海农商银行“鑫动能”科创服务品牌优势及国泰君安“科创金融”领先发展优势，根据临港新片区创新型产业规划，聚焦集成电路、人工智能、生物医药、新能源、新材料、绿色环保、高端装备等重点领域产业，创新构建“投行+商行”联动模式，共同设立“临港新片区科创企业服务白名单”，以“优先、优惠、优化”方式提供产业资源整合、政策资源对接在内的“鑫动能”六维赋能服务及信贷供给、产业投资、财务顾问、承销保荐、资产配置等全方位、全流程、定制化的综合金融产品服务，助力临港新片区构建前沿产业和现代服务业协同发展的开放型产业体系，进一步推动“科技-产业-金融”的良性循环。

上海农商银行党委书记、董事长徐力在致辞中表示，上海农商银行始终坚持以“科创更前、科技更全、科研更先”为指引，构建以科创金融为特色的科技金融服务体系，推出“鑫动能”战略新兴客户培育计划3.0，形成以“五专服务+六维赋能”为核心的综合服务体系。上海农商银行与国泰君安证券作为长期战略合作伙伴，共同打造“联合融资+保荐上市+资源赋能”综合服务体系，为临港新片区科技企业提供精准的“商行+投行”服务，持续提升临港产业发展能级。未来，双方将更加深入参与新片区建设，以实际行动助力临港新片区成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点，为上海科创中心建设作出新贡献。

作为深耕科技金融领域的一员“老将”，上海农商银行以“科创更前、科技更全、科研更先”为指引，构建以科创金融为特色的科技金融服务体系，助力战略性新兴产业发展。截至2023年9月末，上海农商银行科技型企业贷款余额近860亿元，累计服务科技型企业超6700户。

今年年初，为进一步培优、育强更多早中期科创企业，加快前沿技术成果转化，实现产业与企业双向赋能，上海农商银行升级推出“鑫动能”科创服务品牌3.0方案，成立科创“鑫生态”联盟，力求实现各方力量整合、优势互补、资源集聚的科创服务体系，为科创企业提供投商行一体化赋能。截至目前，上海农商银行“鑫动能”培育库企业已超900家，综合授信规模突破1000亿元，其中上市企业近100家、拟上市企业90家，培育效果显著。

本月，中共上海市委、上海市人民政府共同发布的《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区深化拓展特殊经济功能走在高质量发展前列的若干意见》明确指出，要进一步推动科技创新前沿产业集聚发展，助力临港新片区更好成为全市发展的“增长极”和“动力源”。作为最早布局于临港新片区的金融力量之一，上海农商银行主动融入上海现代化产业体系及新片区重点前沿产业发展格局，与新片区各方携手构建开放包容的生态圈，以激发新片区多元市场主体内生活力为目标，大力支持实体经济。截至目前，上海农商银行在临港新片区对公贷款市场份额位居全市同业前列；为临港园区设计的专属产品“临港园区科创贷”累计授信金额与放款金额都已突破100亿元，惠及超730家企业。同时，上海农商银行与临港新片区管委会及区域内合作伙伴积极携手，在科技创新、生态构建等方面踔厉奋进，先后推出多个具有“临港特色”的金融服务产品，成为区域内园区、企业重要的合作伙伴。

本次跨界联手是上海农商银行服务科创的又一次创新尝试。该行表示，未来将继续深耕科创金融领域，持续践行“陪伴”理念，突出科创金融服务优势，强化创新引领作用，以实际行动助力临港新片区成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点，推动上海国际科技创新中心建设，助力上海打造全国科技创新的驱动引擎，在服务社会经济发展大局中彰显时代担当。

(责编：董童、杨迪)

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