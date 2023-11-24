新华社北京11月23日电（记者叶昊鸣 王聿昊）记者23日从交通运输部获悉，截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，10年增长112万公里；高速公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。

在当日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部公路局副局长郭胜介绍，近年来我国公路设施网络不断完善。京沪、京港澳、沈海、沪昆等国家高速公路主线分段实施扩容升级，国家高速公路六车道以上路段增加1.84万公里。普通国道二级及以上占比、铺装路面占比达到80%和99%，较10年前分别提高约10%和13%。

郭胜说，以京雄高速、津石高速等为主骨架的雄安新区“四纵四横”对外骨干路网基本形成。由粤港澳三地首次合作共建的港珠澳大桥投入运营，南京五桥、芜湖二桥、武汉青山大桥等十余座跨越长江的通道相继建成，中俄合作建设的黑河大桥顺利建成通车，全长超2500公里的京新高速公路全线贯通，不断打造公路重大工程新标杆。

我国公路建设技术迈上新台阶。郭胜介绍，港珠澳大桥、深中通道等项目攻克了大尺寸沉管隧道建造、运输、沉放等关键技术；秦岭天台山隧道、天山胜利隧道等在超长山岭隧道设计、施工等方面保持世界领先；大型硬岩掘进机、超高强度钢丝等国产标志性材料装备经受了实践考验。10年来，公路工程技术标准由88本增加到158本，形成完备的指标体系和标准体系。

“下一步，我们将聚焦联网、补网、强链，突出安全便捷、经济高效、融合创新、智慧绿色、包容韧性，努力构建现代化公路基础设施体系，助力实现‘人享其行、物畅其流’的美好愿景。”郭胜说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经