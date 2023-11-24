11月23日，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次发射的火箭和上面级均由中国航天科技集团八院抓总研制，卫星分别由中国航天科技集团八院和中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制。

执行此次发射任务的长征二号丁运载火箭是常温液体两级运载火箭，具备发射不同轨道要求的单星、多星能力，对应700公里太阳同步轨道运载能力为1.3吨。

自1992年至今，长征二号丁运载火箭已成功发射84次。长征二号丁运载火箭总指挥谈学军介绍，团队对于支承舱、适配器和连接分离装置等任务定制产品，开展了设计创新工作，针对卫星构型布局不断进行优化。

为不断提升火箭的可靠性、任务适应性以及进行火箭的研究改进，型号团队充分利用发射次数多、搭载机会多的特点，搭载离轨系统、飞行力学测量系统等，成果用于提升技术能力和产品可靠性。

11月23日18时00分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（陈昊杰 摄）

本次任务是远征三号上面级时隔五年后的再次出征，也是其首次在西昌卫星发射中心执行任务。远征三号上面级具备自主轨道机动能力，在轨飞行时间可达约48小时，具备多次以上的点火机动能力，可根据与火箭分离时的轨道状态自主规划最优飞行路径，执行中低轨道的多星异轨部署及星座组网补网部署。同时，远征三号上面级采用模块化、标准化设计，可适应与多款运载火箭配合使用，可提高我国在快速灵活进入空间、空间转移和空间利用等方面的能力。

为了进一步提高运载系统的运载能力，本次任务的远征三号上面级和长征二号丁运载火箭首次采用联合飞行状态，类似三级火箭的三子级，与首飞任务时长征二号丁运载火箭将远征三号上面级和卫星组合体送入200千米高度的圆轨道不同，此次级箭分离点为亚轨道，分离后3秒由上面级“接力”，通过首次点火入轨，再次点火到达预定轨道，当把卫星顺利送至目的地后，上面级再次通过2次点火主动受控离轨。

面对技术状态变化较大、产品存储时间较长等情况，型号队伍开展了以控制系统单机升级为代表的10余项可靠性提升工作，开展多轮电性能测试工作，对试验数据进行对比和趋势分析，确保产品性能稳定，在确保测试覆盖性前提下，不断优化测试流程，将发射场流程从43天缩短至29天。（记者宋晨）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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