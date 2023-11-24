原标题：航天科工二院中天鹏宇“红蓝融合”新举措 “两弹一星”精神蓝色专列正式启用

在北京南郊停靠着一节特殊的绿皮火车车厢，透过蓝色的窗花，人们仿佛走上了时光轨道，徜徉在“两弹一星”的时间轴上。这里，承载着中国航天人的精神力量；这里，能让人仿佛回到那个激情燃烧的岁月，感受那挺起民族脊梁的奋斗与荣光。

近日，由中国航天科工二院中天鹏宇公司党委倾力打造的航天系统首个“两弹一星”精神蓝色专列正式启用。建设过程中，很多观众慕名而来，在蓝色专列的布展现场回味中国航天发展史，感受“两弹一星”精神的力量。未来，蓝色专列将带着“两弹一星”的故事，随着中天鹏宇公司铁路管理团队的脚步走遍大江南北，踏上新的征程。

据介绍，近年来，中天鹏宇公司始终把传承红色基因作为党建基础工程紧抓不放，持续推进党建创新成果推广应用、持续强化党建品-牌和企业文化影响力与辐射面，打造了一大批极具特色的实践成果，特别是数字化党建馆、“红色文化+航天精神”数字化党建文化移动阵地（红色专列）、《党史上的今天·党员学习笔记》、《党支部基础工作标准化作业指导书》等一系列有思路、有特色、有价值、有创造的成果陆续问世，在激发广大干部职工干事创业的热情和激情上发挥了重要作用。

几年间，建成后的红色专列随着中天鹏宇公司铁路管理团队奔赴大江南北执行任务，列车走到哪就将红色故事讲到哪，成为移动的党建馆和行走的宣传员。

红色专列逐渐被广大兄弟单位及同行知晓，吸引了不少兄弟单位、驻地官兵、群众预约参观，得到多家重量级媒体集中报道。

如何让航天战线优良传统在新时代航天人头脑中落地生根？这一直是中天鹏宇公司党委研究思考的重大课题。

红色专列建成后不久，航天系统首个“两弹一星”精神蓝色专列的打造也开始酝酿。中天鹏宇公司党委书记、董事长李进表示，“两弹一星”精神是贯穿航天优良传统的一条主线，是爱国主义、集体主义、社会主义思想和科学精神的集中体现。依托公司自有特色载体打造“两弹一星”精神蓝色专列，既是中天鹏宇公司党建与中心工作深度融合的缩影，也是为群众办实事、改善在列车上长期出差职工工作生活环境的有效尝试。

由此，继红色专列之后，又一移动党建文化阵地被提上日程，两个相辅相成、各具特色的“姊妹篇”逐步形成。

经过一年多的深入调研、反复论证、精心设计和施工改造，“两弹一星”精神蓝色专列隆重问世。蓝色专列以中天鹏宇公司铁路自备车为载体，紧紧围绕学习弘扬“两弹一星”精神这一重大主题，精选我国航天发展史上的重要标志性事件和人物来阐释解读“两弹一星”精神实质，采取大情怀、小切口的叙事方式，集中展示老一辈航天人参与“两弹一星”工程的动人故事。

蓝色专列共设置“功勋引领”“逐梦之路”“历史光影”“精神传承”“互动问答”5个部分，让观众可以做到“瞻其人、观其程、学其神、听其声、觉其思”。

走进这辆由铁路列车改装而成的“移动展馆”，原子弹爆炸时产生的蘑菇云、安静飞行在太空的东方红一号卫星、23位“两弹一星”元勋的老照片肃穆呈现在眼前。列车走廊区域，卧铺区的门以及窗户都因地制宜，被改装成了展墙。漫步其中，生动反映我国“两弹一星”研制历程的恢宏画卷映入眼帘，“原子弹爆炸成功”“氢弹爆炸成功”“东方红一号成功发射”……一张张图片带领参观者重温当年大国重器横空出世的历史时刻，感悟老一辈航天人“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的崇高精神。

以航天蓝为主色调，被设计成浩瀚星空、星辰大海的列车顶棚构成了如梦如幻的“蓝色天空”，又勾起了参观者对探索浩瀚宇宙、发展航天事业、建设航天强国的无限向往。在互动问答区，参观者通过点击屏幕可以参与“两弹一星”知识问答，徜徉在题海中，加深对“两弹一星”知识的理解和记忆。

“外国人能搞的，难道中国人不能搞？中国人比他们矮一截？”“军舰带着核武器来我们近海示威，是可忍，孰不可忍？我过去学的东西都可以抛掉，我一定要全力以赴搞出来。”“中国人，你是压不倒的！”参观者来到时光电话亭时，听筒的另一端传来钱学森、邓稼先、黄纬禄、于敏、孙家栋、任新民等老前辈的谆谆教诲，让人心潮澎湃。

“两弹一星”精神蓝色专列正式启用，标志着中天鹏宇公司“红蓝融合”特色文化培育体系初步建成，该公司在积极探索面向新时代航天人赓续红色基因的道路上取得又一重要实践成果。

据介绍，后续，“两弹一星”精神蓝色专列除了承担本单位学习教育任务外，还将面向广大航天企业及社会大众开放参观，助力弘扬“两弹一星”精神，传播航天文化。（记者 赵磊）

(责编：曹淼、高雷)

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