今年以来，河南省虞城县进一步树牢大抓基层大抓支部的鲜明导向，推动“五星”支部创建与乡村振兴战略深度融合，强化领导、完善机制、突出重点、精准施策，全力巩固2022年度创建成果，落实落细本年度创建计划，基层战斗堡垒更加夯实，乡村治理效能进一步提升。

抓联动，完善机制。首先用好专班推进机制。县乡成立工作专班，村成立工作小组，一星一计划，一村一方案，对照“五星”争创各项目标，细化工作任务、落实创建措施，有针对性开展创建工作。其次完善观摩评比机制。持续用好“逐村观摩、整乡推进、全县提升”经验做法，25个乡镇每个乡镇都以“五星”“四星”支部为支撑，高质量、高标准建设不少于3个行政村的观摩示范点，通过抓点成线，以线带面，全面提升创星水平。按照“以乡带村、乡村一体、全县联动”的工作思路，每月以乡镇为单位组织开展观摩评比，每季度全县开展一次观摩评比，形成比学赶超浓厚氛围。第三建立督导指导机制。抽调精干力量，组成6个督导调研组，每季度对全县595个行政村逐村“过筛子”，通过下沉一线实地看、走访群众亲耳听、与党支部书记当面问、结合实际现场答等形式，对各村创建工作开展情况进行督导调研，发现问题交单督办，限期整改，及时跟进“回头看”，以问题整改推动创建工作走深走实。

抓根本，壮大产业。虞城县把产业兴旺作为“五星”支部创建的基础工程，大力发展乡村经济。一是科学制定产业布局。坚持县乡村产业一体规划、一体设计、一体推进，以“特色农业、精品农业”为出发点，逐步形成了“南药”“中蔬”“北果”的总体布局。在南部，以界沟镇为中心，发展中药材种植3.2万余亩，年产值达5.3亿多元。在中部，以李老家乡为中心，凭借商丘市区半小时生活圈、县城区十分钟生活圈的近郊优势，发展蔬菜种植12万亩，年均总产量稳定在15万吨左右。在北部，以田庙乡为中心，凭借黄河古道生态廊道的优势，发展优质苹果、梨及杂果种植2万余亩，年产值达3.5亿多元。二是倾力打造“一村一品”。综合考虑区位优势、产业基础和市场条件等因素，培育突出虞城特色、产品特色鲜明的地标产品。累计认证“三品一标”农产品48个，虞城乔藕、虞城酥梨等5个农产品通过国家地理标志认证，认证面积65.22万亩，居全市第一。惠楼山药、虞城苹果等10个农产品被评为全国“名特优新”农产品。虞城花卉、荠荠菜等已成为国家区域性农产品公用知名品牌。涌现出陈桥菊花、卢营食用菌、界沟村板材加工、冯庄村小五金生产等一批专业村。三是建好用活“双绑”机制。通过稳定建立“专业合作社+龙头企业+农户”机制，全县111家规模以上农业企业绑定合作社235个，绑定农户3万余人，因地制宜发展订单式农业，带动集体增收，群众致富。田庙乡滕湾村依托省级产业化龙头企业懂菜农业科技有限公司，通过村党支部和企业引导群众土地流转“获租金”、扶贫资金入股“变股金”、群众打工“挣薪金”、资源入股“分现金”，“一地生四金”实现户均年增收2600多元。四是大力发展“回归经济”。围绕“以返乡促进创业，以创业带动创新，以创新谋求发展”的工作思路，引导在外人才踊跃返乡，实现“人回乡、钱回流、企业回迁”。累计扶持在外企业、农民工等返乡创业人员2万余人，带动就业21.5万多人。优化“总部经济”发展环境，加快建设特色总部集聚区，大力引进和培育知名总部企业，鼓励他们将企业注册地放在家乡，把税收留在家乡。镇里固乡丁马庄村先后招引25家企业落地，仅此一项村集体收入年增加80多万元。

抓整顿，精准施策。首先是派强第一书记。坚持整顿第一书记由科级以上干部担任，坚持选派有农村工作经验的干部，坚持选派新提拔的干部到一线锻炼，确保整顿第一书记力量强、能啃“硬骨头”。其次是选准帮扶单位。坚持从问题出发、从需求着眼，根据软弱涣散的不同类型精准选派帮扶单位，由政法部门帮扶信访矛盾问题突出村，组织人事、民政部门帮扶“两委”班子不健全的村，环保、城管部门帮扶村容村貌差的村。第三是严格评估验收。紧紧围绕软弱涣散村党组织类型制定验收标准，既突出个性问题的解决，又兼顾整体功能的提升，整顿完成一个，评估验收一个，巩固提升一个。（王支援 范艳广）

(责编：曹淼、高雷)

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