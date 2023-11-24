新华社石家庄11月24日电（记者杜一方）记者从河北雄安新区管委会获悉，截至11月23日，中央企业已在雄安新区设立子公司及各类分支机构200多家。今年以来，雄安新区承接引进央企二三级子公司34家，呈现质、量并进的良好局面。

当前，雄安新区作为北京非首都功能疏解集中承载地作用进一步显现。北京援建雄安新区的“三校一院”项目已于今年陆续开学、开诊，雄安商务服务中心、科创中心中试基地等一批办公、商业等配套设施投入使用。首批疏解的4家央企总部加快推进，首批疏解的4所高校和2所医院选址落位，北大人民医院雄安院区已开工，其余项目年内将陆续开工建设。中国移动、中国联通、中国电信互联网产业园等一批市场化疏解项目加快建设。

近年来，雄安新区出台支持央企二三级子公司落户的若干措施，实现全程服务“一企一策”、企业开办“一窗办理”、企业迁移“全程网办”，加大力度支持疏解总部企业创新发展，从落地补贴、经营奖励、办公保障、住房补助、人才奖励、科技创新等方面，设置专项奖励资金，加大政策扶持力度。雄安新区还创新设立了央企疏解投资基金和支持疏解协同创新发展专项资金，为企业注入资金“活水”。

雄安新区围绕疏解人员子女教育、养老、医保、住房公积金和人才激励、产业发展、科技创新等方面细化实化政策措施。建立京籍疏解人员子女在雄安就学及回京就学保障机制，服务京籍疏解人员子女在雄安入学，优先保障京籍疏解人员子女到北京支持建设的学校就读；完善疏解人员社保、医保支持政策，以“基本”+“补充”方式与北京医保待遇同步，扩大医保目录保障范围，实现疏解人员养老保险缴费基数上限、医保报销比例及实际医保待遇不低于北京同期水平；疏解人员住房公积金政策实现与北京同城化，住房公积金缴存基数上限按照北京标准执行。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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