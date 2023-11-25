景迈山翁基古寨的布朗族茶农将采摘的秋茶放入竹篓。

景迈山芒景村的布朗族茶农在火塘边做烤茶。

在景迈山布朗公主茶厂，一名傣族姑娘给茶叶杀青。

一名傣族姑娘在景迈山大平掌古茶林直播卖茶。

景迈山翁基古寨的布朗族茶农在挑拣茶叶。

景迈山古村寨掩映在大片山林茶园之间。

新华社记者 李 贺摄

景迈山，平均海拔1400米，是云南普洱茶区最具标志性意义的一座古茶山。日前，中国“普洱景迈山古茶林文化景观”申遗项目在第45届世界遗产大会上通过审议，列入《世界遗产名录》。

公元10世纪，布朗族先民迁徙至景迈山，发现和认识野生茶树，利用森林生态系统，与后续到来的傣族等各族一起，探索出“林下茶”种植技术，历经千年的保护与发展，形成这一林茶共生、人地和谐的独特文化景观。

多年来，当地政府和村民都致力于保护景迈山“山共林、林生茶、茶绕村”景观结构。通过产业联动、完善服务体系等方式，景迈山走出了一条“以茶促旅、以旅带茶、茶旅互融”的乡村振兴之路。在保护中发展，满山绿叶变“金叶”，越来越多游客和茶商慕名到景迈山，带动了当地餐饮业、住宿业等发展，村民的生活越过越红火。

本版照片除署名外均为新华社记者胡超摄

(责编：孙红丽、李楠桦)

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