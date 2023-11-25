原标题：围绕人工智能 两大计量专业委员会在京成立

11月24日，由北京航天计量测试技术研究所承办的全国人工智能计量技术委员会、中国计量测试学会感知与认知计量专业委员会成立大会在京召开。国家市场监督管理总局计量司有关领导，院士，知名专家学者，以及全国人工智能计量技术委员会、中国计量测试学会感知与认知计量专业委员会委员出席了成立大会。

据介绍，全国人工智能计量技术委员会成立后将围绕人工智能领域计量测试需求开展人工智能计量方法与技术研究、计量技术规范研究、智能计量装置管理措施研究以及量值比对等工作，进一步加强人工智能计量基础理论研究，确保人工智能计量技术规范性的一致性，为未来实现国际互认、保障我国人工智能产品顺利出海、争夺话语权和定价权提供重要支撑。

智能感知与认知计量专业委员会将围绕人工智能领域中涉及的智能感知、智能认知等计量测试需求，汇集行业和计量领域专家，开展计量测试方法与技术研究、学术交流与研讨等活动，带动新兴计量专业的发展，对推动国家人工智能科技产业高质量发展产生重要影响。

同日，为了加快实施创新驱动发展战略，推动产学研深度发展，北京航天计量测试技术研究所与吉林大学、西安交通大学签订合作协议，分别联合成立了"人机智能计量测试技术联合实验室"和"类脑智能计量测试技术联合实验室"，并共同为联合实验室揭牌。两个实验室将瞄准打造成为国内领先的智能计量测试技术领域的创新高地，不断夯实人工智能计量的基础研究能力，促进人工智能在各行业领域的创新与应用。

后续，北京航天计量测试技术研究所将充分发挥全国人工智能计量技术委员会、中国计量测试学会智能感知与认知计量专业委员会在全国人工智能计量技术领域的引领和规范作用，持续打造人工智能开放式科研共享平台、应用创新平台，培育国际一流的人工智能科技人才队伍，推动人工智能科技产业健康可持续发展，为加快建设航天强国、实现中国式现代化提供有力支撑。

(责编：崔元苑、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经