新华社杭州11月23日电 题：数字贸易 商通全球

新华社记者方问禹、严赋憬

11月23日，第二届全球数字贸易博览会在浙江省杭州市开幕，主题为“数字贸易 商通全球”。国家主席习近平向博览会致贺信指出，当前，全球数字贸易蓬勃发展，成为国际贸易的新亮点。近年来，中国积极对接高标准国际经贸规则，建立健全数字贸易治理体系，促进数字贸易改革创新发展，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

当前世界经济增长动能不足，全球贸易环境复杂变化，不稳定、不确定、难预料因素增多。在此背景下，成为国际贸易新趋势、新增长点的数字贸易被寄予厚望。本次博览会是我国进一步扩大开放，同各国共享发展机遇和红利，支持建设开放型世界经济的重要举措和务实行动。68家国际组织和商协会、63个国家和地区的使领馆官员和政府官员确认参会，体现了全球共商合作、共促发展、共享成果的广泛诉求。

以数字贸易为载体，中国为推动全球贸易往来、世界经济增长注入新动能。2022年，中国可数字化交付的服务进出口额为3727.1亿美元，同比增长3.4%，规模再创历史新高。当前我国支持建设开放型世界经济，促进各国经济联动融通，需进一步以数字贸易为抓手打造贸易强国，持续提升国际贸易的能级与效率。

一方面，在数字化浪潮、新一轮科技革命与产业变革浪潮中，围绕数字中国建设整体布局规划，推动数字科技、数字经济、数字生态全面发展，加快打造全球数字高地，大力发展以数据为发展要素、贸易对象的贸易方式；另一方面，围绕以数字订购为特点的贸易方式，加快出台数字贸易改革创新发展的顶层设计和政策举措，进一步对接高标准国际经贸规则，支持开展数字贸易领域的先行先试，搭建线上综合服务平台、稳步扩大制度型开放等。

全球数字贸易博览会是一个充满活力的平台。希望各方充分利用全球数字贸易博览会平台，共商合作、共促发展、共享成果，携手将数字贸易打造成为共同发展的新引擎，为世界经济增长注入新动能。

(责编：王静、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经