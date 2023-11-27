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北京西城首获“中国最具幸福感城区”

2023年11月27日11:18 | 来源：北京西城
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原标题：新华社发布 | 北京西城首获“中国最具幸福感城区”！——将西城式幸福进行到底

“2023中国最具幸福感城市”调查推选结果24日在成都举行的2023中国幸福城市论坛上发布。北京市西城区首获“中国最具幸福感城区（直辖市辖区）”。

“中国最具幸福感城市”调查推选活动由《瞭望东方周刊》主办，迄今已连续举办17年，中国幸福城市实验室和百度研究院商业智能实验室提供技术支持。本年度调查推选活动以“高质量发展让城市更幸福”为主题，以城市如何以人民为中心，不断推进治理体系和治理能力现代化，实现高质量发展，走出一条中国特色城市发展道路为主线，对中国城市的幸福感进行调查，推介幸福城市建设的生动实践。

新华社副社长刘健在视频致辞中表示，城市作为市民幸福生活的载体，在实现高质量发展的过程中承担着新的使命、迎来了新的机遇，也必将创造新的辉煌。

2023年度的调查推选活动历时近五个月，经过大数据采集、问卷调查、材料申报、实地调研、专家评审等环节的严格遴选，成都、杭州、宁波、南京、广州、长沙、沈阳、呼和浩特、青岛、太原被推选为“2023中国最具幸福感城市”（省会及计划单列市）；温州、台州、泰州、苏州、鄂尔多斯、无锡、湖州、攀枝花、威海、营口、嘉峪关被推选为“2023中国最具幸福感城市”（地级市）；北京市西城区、上海市闵行区、上海市黄浦区被推选为“2023中国最具幸福感城区（直辖市辖区）”；广州市天河区、杭州市富阳区、成都市龙泉驿区、杭州市拱墅区、宁波市鄞州区、杭州市临安区、绍兴市越城区、成都市双流区、温州市鹿城区、成都市温江区被推选为“2023中国最具幸福感城区”；江苏省太仓市、浙江省瑞安市、浙江省余姚市、浙江省乐清市、湖南省宁乡市、内蒙古自治区伊金霍洛旗、湖南省长沙县、河南省巩义市、山东省荣成市、湖南省浏阳市、浙江省宁海县被推选为“2023中国最具幸福感城市”（县级市）。根据材料申报和幸福城市大数据单项调查，广东省云浮市、浙江省慈溪市、江苏省靖江市、东营市垦利区被推选为“2023中国最具幸福感城市之美丽宜业之城”。

西城区委副书记、区长刘东伟在主旨发言中表示，西城人的幸福是红墙边的幸福，是强国建设、首都发展的壮丽交响。培育出以“绝对忠诚、责任担当、首善标准”为内涵的“红墙意识”，广泛参与各项重大活动服务保障，向全世界展现大国首都的宏伟气象。西城人的幸福是敢拼搏的幸福，是踔厉奋发、勇攀高峰的逐梦篇章。在全国率先走出了一条减量背景下高质量发展的新路径，在加快建设金融强国的进程中，西城区越来越成为举足轻重的前沿阵地和开路先锋。西城人的幸福是被滋养的幸福，是古韵新生、以文润心的动人诗篇。“城之源 都之始 河之端”九字IP，串起西城大地积淀的古都文化、红色文化、京味文化、创新文化，激发北京老城焕发出“文化育文明”勃勃生机。西城人的幸福是家门口的幸福，是安居乐业、美美与共的和谐图景。始终坚持民生优先，将老年人作为服务重点，将孩子们的教育作为头等大事，将健康服务作为市民幸福生活最重要的指标，将优美人居环境作为市民幸福生活的刚需。西城区作为首都功能核心区，正在以建设“服务高效、发展高端、治理精细、开放包容、宜居宜业”的高品质之城为目标不懈奋斗，努力让“幸福”成为城市发展最鲜明的底色。

(责编：曹淼、杨迪)
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