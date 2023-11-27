原标题：加快新型基础设施建设 打通经济社会发展的信息“大动脉”

今年以来，我国以“东数西算”工程为牵引，加快推进信息基础设施建设，提高算力对人工智能、数字经济等的支撑能力，助力经济高质量发展。

这两天，在厦门大街小巷，500辆智能网联客车正在进行城市交通、驾驶信息等数据的采集。500辆车，每辆车9路摄像头，实时采集大量视频数据，正在以每秒100G的速率传输到2000多公里外宁夏中卫的闽宁云专属数据中心。

中国联通“闽宁云”算力中心工程师 殷晓辉：我们现在可以实现东部数据毫秒级“西算”，如果以数据中心为圆点，画一个2000公里半径的圆，全国大多数大中型城市都在这个范围之内，可以满足未来分布在全国各地的无人驾驶数据传输计算的需求。

像这样将东部算力需求有序引导到西部的“东数西算”工程，正在稳步推进。目前，全国8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，10个国家数据中心集群同步布局。西部地区新开工建设的数据中心项目数量稳步增长，我国算力集聚效应初步显现。

工业和信息化部信息通信发展司副司长 赵策：新型基础设施是实现创新发展的重要基石和坚实保障，从而推动我国加快转向以技术创新驱动效率提升、产业升级和经济增长的发展方式。

近年来，《“十四五”国家信息化规划》《数字中国建设整体布局规划》等一系列顶层设计相继出台，明确提出要打通数字基础设施大动脉，要优化数据中心建设布局，提升跨区域算力调度水平。各地加快新型基础设施建设，广东提出到2025年实现智能算力规模全国第一，核心产业规模突破3000亿；上海启动全球双万兆城市建设，新型基础设施框架体系2026年基本建成。

数据显示，今年上半年，我国新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中5G、数据中心等投资增长13.1%，工业互联网、智慧交通等投资增长34.1%。当前，超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设，国家新一代人工智能创新发展试验区已经达到17个。我国建成了全球规模最大、技术领先、性能优越的数字基础设施，整体水平实现跨越式提升。

中国信息通信研究院技术与标准研究所总工程师 党梅梅：我国新基建正在呈现网络布局不断优化、网络传输能力不断增强、算力能力不断提升的态势。当前，我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，正在助推产业数字化蓬勃发展，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

今年前十个月，我国服务行业的5G虚拟专网数接近2.8万个，是上年同期的1.3倍；以云计算、大数据等为主的新兴业务实现收入3012亿元，同比增长20.5%；“5G+工业互联网”在建项目数超8000个，5G应用已融入67个国民经济大类。据测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，带动3至4元的GDP经济增长。

未来，我国将加速统筹推进网络基础设施、算力基础设施、应用基础设施等建设，让发展成果惠及全体人民，为我国经济高质量发展注入强大动力。

(责编：曹淼、杨迪)

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