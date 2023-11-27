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全国首家城市更新专题展馆开馆 中交投资“大城市”产品体系发布

2023年11月27日16:49 | 来源：人民网
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11月25日，中交投资“大城市”产品体系发布会暨城市更新专题馆开馆仪式在北京中交城市更新馆举行。

全国首家城市更新专题展馆开馆剪彩仪式。（受访者供图）

全国首家城市更新专题展馆开馆剪彩仪式。（受访者供图）

开馆仪式上，中交集团党委常委、副总经理刘成云介绍，中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商，是唯一一家集国有资本投资公司试点、国企党建联系点、交通强国建设试点“三个试点”于一身的央企。在“大城市”业务方面，中交集团积极践行国家重大战略，充分发挥各单位协同优势，聚焦重要区域、重大市场和重点项目，在北京、广州、长沙、济南等多个地区深入开展了多个城市更新项目，在理念和思路上作出积极探索，提出“全域型”城市更新模式，为推动城市持续高质量发展贡献中交智慧和力量。中交投资作为中交集团“大城市”业务的先行者和领头羊，通过设立全国首家城市更新专题展馆，汇聚城市更新的前沿理念、经典案例和实践探索。希望中交投资能够通过城市更新馆则集中展示中交城市更新模式、交流分享城市更新理念、促进产业主体合作，在“大城市”业务方面实现高质量发展，打造独特城市更新品牌。

北京市石景山区委常委、常务副区长李先侠介绍，中交集团对石景山区建设发展、城市更新、产业转型升级给予了支持。中交投资扎实推进石景山西部地区城市更新行动，取得了京西民俗陈列馆、中交营·天泰山自然营地等阶段性成果，智慧公园、半山花海、浅山商旅小镇、西山绿道等项目相继启动，为石景山区的城市建设、文旅发展、产业升级等方面作出了重要贡献。

在“大城市”产品体系发布会上，中交投资党委书记、董事长蔡奉祥表示，中交投资在全国超20个省市布局一大批精品城市项目，探索出一套创新业务模式、服务城市高质量发展的系统解决方案。中交投资聚焦“产业园区、综合商业、品质酒店、舒心文旅、安心康养、城市公园、城市服务”七大产品体系，有效整合集团内外部产业资源，全力打造了中交投资产业资源库，力争实现产业资源聚集管理、产业链条协同发展、产业集群融合创新、产业生态互惠共生、产业投资落地成势，推动城市与产业发展良性互动，以高质量的产业资源促进高质量的城市发展。

(责编：董童、高雷)
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