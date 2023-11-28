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交通银行：参展“链博会”助力产业链供应链稳定畅通

2023年11月28日13:42 | 来源：北京日报客户端
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原标题：链接世界 共创未来 交通银行助力产业链供应链稳定畅通

首届中国国际供应链促进博览会（下称“链博会”）于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心（顺义馆）举行。作为服务“双循环”新发展格局的重要金融力量，交通银行以银行业唯一“官方合作伙伴”身份参展，全面参与开幕式、六大专题论坛等相关配套活动。

近年来，交行围绕服务新发展格局和现代产业体系构建，打造供应链上下游企业一体化系统性金融解决方案，以数字驱动链接上下游，疏通上下游衔接堵点，助力强链、补链、延链，为提升产业链供应链韧性和安全水平提供坚实金融支持。这与链博会“维护全球产业链供应链稳定，打造一个上中下游融通、大中小企业链接的开放型国际合作平台”定位高度契合。

本次展会，交行在入场处核心区域设置了150㎡专属展台，以极简的光点、线条与几何图案，搭配冷色调光源，营造出智能化、数字化的科技氛围。展台左前方，高铁动车轮廓造型的弧形区域，展示了交行高质量服务智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链五大链条的特色产品和亮点成效。围绕国家重点产业，交行持续创新优化产品及业务流程，满足客户需求，为军工、医疗、建筑、电力电网、汽车、租赁、互联网等行业优质客户陆续推出创新型无追索权保理、联合保理、快租保、“固定资产+贸易融资”、再保理、跨行再保理、订单融资等多项创新业务。同时，该行发挥科技对产业链业务产品竞争力和服务效率的促进作用，提升产业链金融的场景融合和价值创造能力以及线上化服务水平，打造数字化、场景化以及生态化的综合性产业链金融服务体系，有效满足核心企业和上下游中小微企业的金融需求。

展台后方展示区域，内容涵盖交行贸易金融、普惠金融、科技金融等业务特色和绿色金融经营发展底色。贸易金融方面，深挖产业链核心企业跨境金融需求，提高核心企业合作层级，进一步提升“蕴通易链”服务国家支柱产业的能力。作为唯一具备离岸银行业务资格的国有大行，交行为产业链核心企业及上下游企业提供境内外、本外币、离在岸一体化账户结算服务，创新推广“EASY系列”“单一窗口”“交银e关通”等特色产品，支持企业全球布局。此外，交行持续助力人民币国际化，切实推行更高水平便利化措施，不断提升跨境人民币业务办理效率，加强人民币在信用证、汇款等跨境贸易结算方式中的运用。普惠金融方面，针对特定发展阶段、特定产业、特定区域小微客群，制定个性化融资产品，通过“线上标准产品+场景定制+产业链产品”综合服务方案，惠及小微百业万户。“普惠e贷”作为线上标准化产品的代表，以数据模型构建客户画像、以线上智能提升客户体验、以信息监测强化风险防控，推动普惠金融服务提质增效。科技金融方面，围绕科技强国、创新驱动发展等国家战略，打造了一系列包括“科技易贷”“制造易贷”“专精特新贷”等在内的优势线上信贷产品，并整合集团资源、重塑产品服务，形成“交银科创”品牌，着力推动科技链、创新链深度融合。绿色金融方面，围绕国家“碳达峰、碳中和”战略目标，加大对清洁能源、节能环保、清洁生产、生态环境、基础设施绿色升级等产业的支持服务力度，持续加大绿色产业的信贷投放力度，积极提高央企客户绿色信贷占比，投贷联动支持国家新能源产业布局。

金融活，经济活；金融稳，经济稳。在服务现代化强国建设的新征程上，交通银行将始终胸怀“国之大者”，按照中央金融工作会议“八个坚持”要求，坚定不移走好中国特色金融发展之路，以实际行动助力产业链供应链稳定畅通，以自身高质量发展支持金融强国建设。

(责编：董童、杨迪)
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