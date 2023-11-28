原标题：持续开放，百业共建：华为擎云加速释放商用领域数字化能力

我国开展数字化变革的十余年中，数字化产业始终保持着高位增长。从数字经济时代下企业发展态势看，一些发展迅速的企业虽然围绕“新基建”初步构建起全新的业务增长模式，但是随着数字化转型的深入，企业诞生出了广泛连接、全面交互与全场景使用的业务需求。为消除设备、服务和数据间的割裂体验，统一体验和服务成为所有企业必须面对的重要课题。

顺应时代潮流，把握变革趋势，持续构建高质量发展的数智新生态

工欲善其事，必先利其器，开放、创新是打破当下企业数字化转型桎梏的关键。伴随数字技术加速向研发、生产、销售、管理等环节渗透，多终端设备间的物理“孤岛”被打通，数字化转型进程迸发出了全新活力。

华为擎云作为这一时代背景下成长起来的新生力量，近年来在业务布局和能力方面持续发力。2023年3月23日，华为擎云品牌在华为春季旗舰新品发布会上正式亮相，以“品质可靠、自主创新、开放共创、以人为本”为核心DNA，为政企客户量身打造产品及解决方案。同年5月8日，华为擎云在华为合作伙伴大会上进一步明确了“商用终端战略”，并奏响擎云创新能力平台“三部曲”：将合作伙伴视为“同路人”，共筑高质量发展的数智化新生态。

当前华为擎云已完成了第一阶段“办公全场景覆盖”布局，并以可靠的产品品质和高效的智慧体验，持续赢得商用客户的一致好评。不仅如此，华为擎云还针对政务、教育、能源、金融等重点行业领域推出了多款专项产品，涵盖笔记本、台式机、平板、穿戴等多终端品类，以更好地满足千行百业更细分的数字化转型业务需求。

随着数字化转型走深向实，华为擎云意识到多终端协同办公将成为行业大势所趋。基于此背景，华为擎云依托于HarmonyOS分布式能力，以丰富的产品组合和多端协同的商用全场景互联能力，帮助企业实现1＋1＞2的生产能力提升。

如今华为擎云步入了关键的第二阶段，在硬件能力基础上，做好擎云软件。在这一阶段，华为擎云通过充分发挥多设备协同、生态融合和开放能力优势，将华为擎云创新能力平台全面对外开放，携手合作伙伴对技术、体验、生态进行全面验证，共同打造兼具创新力和竞争力的行业解决方案。

企业的数字化转型升级不仅是核心IT基础设施的更新迭代，而是要实现从企业内部运营管理，到外部商业模式，再到行业平台生态的全面数字化。因此，在面向未来的第三阶段，华为擎云将在前期的能力基础之上，进一步打造端管云芯协同下的算力底座，实现算力分布化、资源一体化和应用智能化，从而将华为擎云的创新技术赋能给千行百业。

深入行业痛点，开放数字能力，以“同路人”身份携手千行百业共成长

2023年作为我国数字经济发展重要的分水岭，标志着我国的数字经济已由高速增长正式迈入高质量发展阶段，各行业的数字化转型正在以势不可挡的发展速度向前迈进。据《中国数字经济产业发展研究报告（2023）》显示，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用日益凸显，其占数字经济的比重已由2007年的52．9％提升至2022年的81．7％。在这一背景下，伴随华为擎云的数字化赋能方向、路径的逐渐清晰，华为擎云在推动企业客户乃至行业数字化转型上逐步积累了丰富的数字化转型经验。

在政务领域，随着政务办公场景不断细分，如何保障政务工作信息安全，同时为基层工作者提供高效便捷的办公体验，成为政务数字化转型亟待解决的难题。对此，华为擎云携手合作伙伴基于华为擎云C系列平板推出了智慧政务方案。在六安市叶集区基层治理中，村干部可以通过“无事”找书记大数据管理服务平台，高效收集群众需求、追踪受理过程和留存工作记录，实时掌握村务工作进展，助力基层干部更好地“下沉”到一线中，为群众办实事。

六安市叶集区通过华为擎云平板搭载“无事”找书记

在教育领域，为加速推动智慧教育在校园落地生根，华为擎云围绕“教－学－研－管”重点教育场景，携手合作伙伴带来了教师备授课、计算机教室、智慧课堂、理化生实验考场等解决方案。其中“智慧课堂”作为智慧教育的主场景和主阵地，华为擎云依托于HarmonyOS分布式能力，创新了传统课堂交互模式；同时依托华为丰富的AI能力实现了对教育场景的智能识别，通过全面记录学生的学考教数据，助力教师精准教和学生个性学。目前该解决方案已在镇江市外国语学校西津渡校区等全国多所院校完成落地，为教育行业打造了“智慧办学范本”，有效促进教育资源共建共享和推动教育公平实现。

在能源领域，由于井下工作环境恶劣且工作强度高，矿井开采行业的生产安全问题一直以来备受业界关注。对此，华为擎云通过华为手机与华为擎云可穿戴设备，为井下作业人员提供实时的健康监测和通信服务保障，有效降低带病入矿风险；配合伙伴提供的大数据看板，可以帮助企业管理者对各环节作业人员提供及时的风险研判。目前，华为擎云单兵作战解决方案已成功落地山东能源集团转龙湾煤矿，其凭借在实时通信、事件溯源、应急调度等方面的出色表现，有效提升矿区综合治理水平。

能源行业开始应用华为擎云穿戴产品

在金融领域，金融业作为数字化需求强烈的数据密集型行业，随着客户需求发生根本性变化，业务办理渠道向线上迁移。基于此背景，华为擎云针对网点内、外营销场景，携合作伙伴推出了移动展业解决方案。银行业务人员可以携定制化打造的移动营销平板在网点内完成金融业务授权，或开展高端客户上门服务，让客户足不出户即可办理金融业务。值得一提的是，华为擎云平板还凭借在金融行业移动展业的规模化应用，荣获了中国人民银行主管金融信息科技类期刊《金融电子化》杂志社颁发的“第十四届金融科技创新奖”。

在传媒行业，今年以来，华为擎云商用笔记本频繁以“指定用机”身份现身两会、数博会、服贸会、进博会等国家级展会现场，为媒体报道工作保驾护航。其中HarmonyOS分布式能力带来的商用全场景互联能力，简化了记者“采编播”的工作流程，帮助记者“轻装上阵”、高效办公，使华为擎云商用笔记本成为媒体公认的“采编效率神器”。

道阻且长，行则将至。如今华为擎云的行业生态布局已初具形态，不仅为企业实现降本增效、增强企业长期竞争力提供了个性化的方案支撑，同时也为行业数字化转型升级提供了行之有效的落地应用参考。在席卷而来的数字化转型浪潮中，唯有顺势而为方能乘风破浪。华为擎云始终围绕着人的深层次需求，持续进行技术研发和产品打磨；同时为更好地满足企业多样化的数字化转型需求，华为擎云还携手合作伙伴共同打造软硬件一体化的开放生态，为实体经济高质量发展注入“科技”新动能。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经