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许昌市建安区：助企纾困让企业“轻装快跑”

2023年11月28日18:56 | 来源：人民日报客户端
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“遇到困难和问题，政府及时帮忙处理，大大提升了我们干事创业的信心！”近日，在许昌市电子信息产业园，许昌育辰飞光电科技有限公司的生产车间一派繁忙景象。然而，就在几天前，该公司负责人周志强还是一筹莫展。

原来，该公司遇到一个难题：近期订单纷至沓来，可作为新落户建安区的企业，公司还处在初步投产阶段，车间员工仅50来人，产能上不去，难以如期交付订单，急需一批一线操作工。

11月17日，建安区先进制造业开发区企业服务中心到该公司开展走访时发现了这一迫在眉睫的问题，当场安排工作人员与区人社局就业办沟通，帮助企业在许昌市人社局就业平台发布招工信息。同时，区融媒体中心通过电视台、“新时代智慧广播”等方式，帮助发布招工信息。目前，该公司已经成功招到20余名有生产经验的工人，及时解决了用工紧缺的问题。

主题教育开展以来，建安区先进制造业开发区秉持为民办实事、为企优环境的服务理念，以解决企业反映的堵点、难点、痛点问题为导向，不断优化营商环境“软环境”建设，助力企业“轻装快跑”，提升企业的归属感和发展信心。

发制品是建安区的一大特色产业。“当前发制品行业发展现状如何？”“辖区发制品企业有多少？今年的销售额分别是多少？”“发制品行业用工难点在哪儿？”这些党委政府需要掌握、行业企业想知道的问题，在《先进制造业开发区发制品行业调研报告》中都能找到答案。

在主题教育中，建安区先进制造业开发区下好调研“先手棋”。动员20余名干部带着责任、带着问题“沉”到企业中去察实情、听民声、出实招，全面地梳理发制品企业面临的现状和问题，把准“问题脉搏”，为推动发制品产业集群集聚和绿色发展提供数据支撑、理论依据。

“工作人员手把手教我们怎么进行网上备案，跑一趟就全办好了，效率真高。”河南永迈环保科技有限公司负责人臧俊杰说。该公司成立于2006年，因转型发展，需将主营业务由市政工程变更为环保设备制造，面临项目网上登记备案等一系列问题。建安区先进制造业开发区主动对接、靠前服务，为企业提供政策服务，助力企业尽快完成项目备案，实现投产。今年来，该企业生产的污水处理系统、建筑垃圾处理设备等20多种环保设备广泛销往广西、宁夏、青海等地区，营业额突破1000万元。

建安区先进制造业开发区通过多种形式拓展惠企政策宣传阵地，确保企业对政策“应知尽知”。深入企业推进惠企政策宣传，通过开展上门走访、政策梳理、申报咨询和填报指导等方式为企业提供精准服务。积极整合资源开展“政策免费培训”和“送政策上门”服务，今年来，组织线上线下各类政策交流会、分享会10余场，活动累计覆盖500余人次参与。（张文豪 陈灏）

(责编：罗知之、吕骞)
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