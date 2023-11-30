原标题：交通银行：打造贸易金融特色 服务高水平对外开放

在首届链博会的中心展区，交通银行展台以“四大金融”为核心系统展示了该行的经营特色。作为服务实体经济主力军之一，交通银行始终积极服务更高水平开放型经济新体制，借助数字化、场景化、综合化的跨境金融服务体系，持续提升金融服务供给质效，为高水平对外开放和“一带一路”倡议贡献“交行力量”。

交通银行充分发挥金融科技优势，保障客户跨境资金畅通，便利客户业务办理。打造“数字贸服”跨境金融服务方案，综合运用区块链、大数据、人工智能、云计算等数字化、智能化技术，驱动产品创新和场景融合，为客户提供全流程、全方位、全覆盖的跨境金融服务，赋能外贸企业跑出转型升级加速度。为提供精细化跨境金融远程服务，交通银行国际业务Easy系列线上“汇、兑、存、贷、证”业务，实现了跨境支付、跨境结算、贸易融资、结售汇等业务覆盖。此外，交通银行积极发挥首发与行业领先优势，持续拓展人民币跨境应用场景，打造CIPS生态圈服务方案（3.0版），进一步满足客户多元化跨境金融需求。

搭建外贸新业态资金跨境新桥梁

交通银行通过对接跨境电商平台、外贸综合服务平台、市场采购平台等，为新业态客户尤其是普惠小微外贸企业打通国际贸易新渠道，搭建资金跨境新桥梁。

在对接跨境电商平台方面，交通银行从打通第三方支付机构资金通路及构建跨境电商收款生态双向入手，为外贸企业搭建安全、高效的资金跨境桥梁，有效解决了小微商户大批量、多笔数小额收结汇难题，提升了企业资金使用效率。

外贸综合服务平台通过为中小企业提供通关、退税、物流、保险、结算、融资等综合服务，助力企业降低贸易成本，提升贸易便利性。交通银行创新运用开放银行技术，成功对接多地跨境外贸综合服务平台，实现平台、出口企业、银行三方交易信息互联互通，为平台中小出口企业提供了全程可视、快速高效的资金结算服务。

凭借通关快、免征增值税等优势，市场采购贸易方式成为外贸新业态的又一增长点。交通银行通过银、政、企多方联动，为市场采购出口贸易主体打造全线上出口收结汇等跨境金融服务。

构建“一带一路”立体互联互通网络

中国国际贸易单一窗口是服务进出口贸易企业的重要政务窗口。交通银行积极对接单一窗口标准版和地方版，借助平台信息资源、用户资源聚集的优势，支持国际贸易稳健发展。此外，今年以来交通银行新开通印尼卢比、泰铢、南非兰特、墨西哥比索、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆等多种“一带一路”币种，为“走出去”企业提供直兑和汇率避险服务，持续助力中资企业提升贸易和投资便利化。

在服务高水平对外开放的进程中，交通银行将持续依托国家构建新发展格局的政策优势，积极发挥既有的队伍和专业优势，着力打造贸易金融特色服务优势，为建设世界一流企业和中国企业“走出去”战略提供坚实的金融支持。

(责编：曹淼、杨迪)

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