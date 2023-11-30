原标题：第八届中国大学生人力资源创新实践大赛总决赛成功举办

11月24日至26日，第八届中国大学生人力资源创新实践大赛（简称HRU大赛）总决赛在河北雄安新区成功举办。本次大赛是深入贯彻党的二十大精神，践行人才强国战略的具体实践，以培养具有创新意识和实践精神的高素质应用型人才为目标。经过全国六大地区赛比拼，来自各地61所高校600余位选手挺进总决赛。

第八届中国大学生人力资源创新实践大赛（HRU大赛）由河北雄安新区管理委员会、中国劳动关系学院、国投人力资源服务有限公司、中国雄安集团有限公司共同主办,由河北雄安新区管理委员会公共服务局、河北雄安人力资源服务有限公司、启端（北京）教育科技有限公司共同承办，中国工商银行河北雄安分行、招商银行河北雄安分行对本次总决赛提供了大力支持。

HRU大赛组委会联合相关机构从第八届HRU大赛起，由原“中国大学生人力资源职业技能大赛”升级改版，正式更名为“第八届中国大学生人力资源创新实践大赛”，未来将继续以“中国大学生人力资源创新实践大赛”作为HRU大赛全称。作为国内顶级赛事，HRU大赛成功被列入中国高等教育学会《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》观察目录。

本届HRU大赛以“立势、立才、立教，共筑创新实践人才新基”为主题，共设置无领导小组讨论、人力资源实务设计、数字HR实操、职场实战、案例分析、劳动争议处理、HR英语等七大赛道的比拼，相较于往期大赛，本届大赛新增了数字HR实操和HR英语两大特色赛道。大赛赛题贴近HR实务，设置人力资源实战场景，参赛选手通过人力资源专家们的指导点评，检验人力资源专业技能学习效果和实操技能水平，评估自身距离企业用人标准的差距，以调整学习方向和重点。现场40余位企业人力资源高管和资深律师组成评委团，对参赛选手的实战技能、业务素质、职场思维进行了专业评审。

大赛总决赛开幕式系列活动期间，还举行了高校人力资源管理专业发展与产教融合研讨会、国聘知行派"青春知行"就业实践指导系列活动。大赛现场还举行了校企联合促就业暨“国聘知行派”就业创业指导服务站授牌仪式，邀请国资央企和雄安新区知名企业为大学生提供了实习就业指导现场咨询，助力高校学生高质量就业。

经过校内赛、地区赛、总决赛三大环节的激烈角逐，最终北京理工大学、郑州大学等六所高校荣获团体特等奖，华中科技大学、四川民族学院等20所高校荣获一等奖。

中国大学生人力资源创新实践大赛（HRU大赛）是一项全球性专业赛事，面向全国各高校人力资源管理专业和相关专业本科及硕士、高职学生，自2015年创办以来受到广泛关注，截至今年第八届已有300余所高校8万多名学生参与。通过“以赛促学、以赛促教、产教融合”引导各高校人力资源管理、工商管理、社会保障、劳动关系、行政管理、公共管理、劳动法、应用心理学、教育学、社会工作等10多个专业的学生关注实操能力的提升，推动职业技能的开发，带动应用型人才的培养，从而促进高校毕业生实现高质量充分就业。

(责编：曹淼、杨迪)

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