原标题：华夏理财聚力“品牌向上” 全力打造品牌“精品工程”

“高质量发展”是推进中国式现代化的关键之举。而品牌是高质量发展的重要象征，是生产者和消费者共同的追求，也是供给侧和需求侧升级的方向，更是企业乃至国家综合竞争力的重要体现。

作为一家专注于服务广大投资者的金融服务机构，华夏理财一直秉持“品牌向上”的核心宗旨，致力于打造可持续、负责任、积极稳健的品牌形象。自成立以来，华夏理财不断突出“ESG投资”的业务特色、始终坚守“北京的理财子公司”角色定位，充分发挥多样化的传播策略优势，加强品牌建设，彰显品牌价值。曾先后获得《中国金融》“品牌传播年度案例奖-媒介创新方向”和“年度人气品牌案例奖”、《中国银行保险报》“金诺·中国金融品牌宣传片典范奖”、《21世纪经济报道》2023金贝资产管理竞争力案例“2023卓越品牌建设理财公司”等多项国内主流媒体颁发的品牌传播专项奖。

开展优质品牌活动，提升品牌知名度

对于拓展品牌知名度，华夏理财一直积极探索，是开展跨界联名活动较早的银行理财子公司。

在“4.23世界读书日”期间，华夏理财连续两年联合中信出版社推出大咖读书会活动，先后邀请到全球知名博学家、美国艺术与科学院、国家科学院院士贾雷德·戴蒙德，德国马克斯·普朗克社会人类学研究所所长、英国牛津大学社会人类学教授项飙；知名未来学家及思想家杰里米·里夫金，经济学家管清友，作家郝景芳，进行两场高质量的跨界对谈，从科技、经济、投资等视角畅谈对未来社会如何可持续发展的理解与认知。

相关活动得到40余家国内主流媒体同步传播，全平台累计观看量超700万余次，借助优质主流媒体渠道提升了品牌影响力。

推出创意视听短片，赋予品牌新活力

以现代美学演绎传统文化，一直是华夏理财坚持的品牌表达。今年以来，华夏理财持续推出富有创新元素和视觉冲击力的品牌物料，赋予品牌新活力。

新年伊始，推出首支品牌MV《华夏兴 万象新》，创新融入京剧与Rap元素，以焕新的视听感受，展现时代精神，传递品牌形象。

在五一国际劳动节到来之际，推出《向新时代的劳动者致敬》公益视频，以娓娓道来、温情讲述的方式，致敬新时代的每一位辛勤劳动者。

在华夏理财成立三周年之际，推出《三载相伴 值得信赖》品牌宣传片，通过聚焦身边人的奋斗故事，捕捉感人细节，以小见大，传递华夏理财“为您而来、为民理财”的企业理念，帮助大众树立正确科学的财富观。

专注新媒体大平台，开展品牌传播新实践

一直以来，华夏理财专注新媒体平台打造，通过原创专栏的设立，全面开展品牌传播的创新性实践。

先是创新推出投教栏目《华夏有财华》，结合“文化自信”与“华夏之美”两大特色，借古说今，润物细无声地将理财知识传递给消费者，拓展了金融知识宣传阵地，提升了投教内容的趣味性和传播性。

同时，全新打造《华夏好时光》专栏，立足传统文化，面向现代生活，将中国传统节气文化与饮食文化进行有机结合，进一步丰富了品牌内涵，提升了公益性，同时增强了传播时效。

其中，“华夏理财搭建‘新媒体+’多元投教平台”荣获中国网“投资者保护优秀案例”；“华夏理财新媒体投教传播创新性实践”荣获金融界“优秀投教示范案例奖”。

未来，华夏理财将不断打磨品牌“精品工程”，通过全方位、多元化、立体式传播矩阵，讲好华夏理财的品牌故事，增强品牌认知度和美誉度。同时，也将继续践行金融国企的社会责任使命和助力首都金融高质量发展的坚定决心，积极为国家“双碳”目标的实现贡献力量。

(责编：曹淼、杨迪)

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