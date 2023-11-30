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上海农商银行“心家园”荣获“上海金融创新奖”

2023年11月30日09:25 | 来源：央广网
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原标题：上海农商银行“心家园”荣获“上海金融创新奖”

近日，上海市人民政府正式发布并表彰了2021-2022年度上海金融创新奖获奖项目。上海农商银行与上海市银行同业公会联合申报的——“心家园”助老服务项目荣获2021-2022年度上海金融创新成果奖三等奖。

上海金融创新奖由上海市人民政府设立，是金融创新领域最具含金量的奖项之一，旨在推动上海金融改革创新，优化上海金融发展环境，增强上海金融机构综合竞争力，加快上海国际金融中心建设。

上海农商银行“心家园”助老服务项目紧密结合市政府关于“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”建设行动，深入践行“人民城市”重要理念，以金融力量赋能社会治理，着力解决社区居民，特别是郊区老年居民的各种急难愁盼问题。截至2023年11月末，该项目已建设了580余家公益服务站，覆盖全市16个行政区，街道和乡镇覆盖率超90%，每月开展服务民生活动超1000次，在助力人民城市建设和治理上贡献了金融力量。

为了丰富中老年人的精神文化生活，上海农商银行成立了“心家园”老年大学，成为本市首家以社会力量参与实体办学的金融机构，同时也是上海老年教育联盟首家金融机构分校，开设的课程“一座难求”，后期将持续探索“社区+教育+金融”的终身教育模式，让更多长者在家附近就能享受到优质教育资源。

为了关爱中老年人的身体健康，上海农商银行开设“心家园”健康大讲堂。线下，聚焦居民广泛关心的身心健康问题，携手沪上知名三甲医院，为社区居民，特别是郊区老年居民提供免费的讲座、健康咨询服务。线上，联合SMG互联网节目中心邀请“明星”专家医生开展《名医进社区》系列直播节目，让“名医”成为大家身边的“保健医生”。

为了营造中老年人更精彩的退休生活，“心家园”项目携手上海教育电视台精心打造生活类体验节目《安享心生活》、举办“唱响心生活 放歌心家园”老年合唱展演，不仅契合了老年群体的需求，还传递了积极向上养老理念，让老年人的退休生活更有幸福质感。

“心家园”助老服务项目充分发挥国资国企在资源整合方面的优势，以非金融服务为纽带，以金融服务为基础，内容、手段、渠道上更加丰富多元，有效满足居民多样化需求，为上海金融机构服务社会民生、赋能社会治理提供了新范例。

作为上海地区社会触及面广、与社会基层联系紧密、直接反映社情民意的金融机构之一，上海农商银行计划在2024年末建成1000家公益服务站，践行普惠金融助力百姓美好生活的使命，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。上海农商银行将继续怀有服务社会民生的深厚情怀，依托自身的经营属地化、客户普惠化、服务专业化等优势，沿着社会资源的金融化整合、社会问题的金融化解决和社会需求的综合化服务方向，在实践中与各级政府、基层社会组织不断探索赋能社会治理的新模式，继续为本市国际金融中心建设添砖加瓦。

(责编：董童、杨迪)
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