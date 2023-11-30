原标题：华晨宝马与神火集团、帅翼驰集团签订低碳铝备忘录

近日，华晨宝马与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）、帅翼驰新材料集团有限公司（以下简称“帅翼驰集团”）分别签订自2024至2030年针对绿色电解铝和再生铝的备忘录。相较于原铝，绿色电解铝和再生铝具有显著的节能减排优势。两份备忘录不仅保障了宝马汽车生产对优质低碳铝的需求，更从源头减少汽车生产的碳足迹。

华晨宝马总裁与首席执行官戴鹤轩博士表示：“作为第一家加入1.5°C控温目标行动的德国车企，宝马致力于在整个产业链上践行可持续发展，上游供应链端正是其中的重要一环。继去年与河北钢铁钢集团合作打造‘绿钢’供应链后，我们很荣幸再度携手中国供应商伙伴，共同打造低碳铝供应链，加速汽车供应链低碳化转型，促进绿色制造业深度融合发展。”

铝材，是汽车轻量化转型的关键金属材料。据统计，生产一辆中型宝马纯电动汽车需要使用约400公斤的铝材，约占总原材料的20%。与此同时，铝材又是高碳排金属原料，国际铝协统计数据表明，一吨原铝的生产过程的碳排放量大约是20吨，主要来自于电解或冶炼过程中消耗的高碳排能源。降低生产环节的碳排放是铝业实现绿色低碳转型的关键，目前主流的减碳途径有两条，一是使用低碳排可再生能源生产, 比如可再生能源电解铝可减少约70%的碳排放量；二是加大再生铝的使用比例，比原铝生产可减少近90%碳排放。宝马此次“双管齐下”，签订的两份备忘录分别对应这两条低碳之路：

在与神火集团签订的备忘录中，神火集团将每年为华晨宝马预留符合宝马品质标准的绿色电解铝，其生产过程中完全使用低碳排的可再生能源，单吨碳排较原铝可减少14吨左右。这份备忘录将为宝马实现车身零部件和原材料的低碳转型保驾护航。

与帅翼驰集团签订的备忘录中，帅翼驰集团将每年为华晨宝马及其供应链预留优质回收铝料再加工生成再生铝。而单吨再生铝较原铝可减少近18吨碳排放，进一步降低宝马产品全生命周期的碳足迹。另外，作为宝马第一届“可持续发展供应商奖”获得者，帅翼驰集团还协助华晨宝马打造了铝材闭环回收体系，携手践行循环永续的高质量发展。

立足于中国，发展为中国。宝马一直是中国制造业绿色高质发展的积极倡导者和坚定执行者。早在2021年，宝马就为中国市场量身打造了“中国供应链减排计划”，联手供应商伙伴发起“攻坚战”，根据不同高碳排材料的特征，有针对性地“逐一击破”，力求以创新技术引领原材料产业低碳转型。据估算，在电动车的生产中，动力电池是头号排碳大户，其次是铝材和钢材。针对这些碳排放最集中的领域，宝马与本土优秀伙伴通力合作，共同寻找有效的减碳途径。除了签署的低碳铝备忘录以外，宝马还携手华友循环，实现电动车动力电池原材料闭环回收；与河北钢铁集团签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》，在国产车型中逐步使用低碳汽车用钢。

未来，宝马将继续践行可持续发展战略，激励和带动更多的中国优质供应商加入“宝马的可持续发展朋友圈”，携手共进，为中国制造业的绿色高质量发展做出贡献。

(责编：曹淼、杨迪)

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