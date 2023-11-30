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渣打银行积极参与首届链博会

2023年11月30日10:11 | 来源：中国经济网
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原标题：多维融通，链接全球 渣打银行积极参与首届链博会

中国国际贸易促进委员会于11月28日至12月2日期间举办全球以供应链为主题的展会——首届中国国际供应链促进博览会（链博会）。这个全新的国际交流合作平台旨在加强产业链供应链开放合作，推动构建富有韧性的全球产业链供应链，维护全球产业链供应链稳定畅通。渣打银行积极参与首届链博会，亮相链博会数字科技链展区，重点展示其助力企业打造更具韧性的全球供应链、提供高效的数字化供应链解决方案、协助企业构建绿色可持续的供应链这三方面的能力优势。

渣打银行深耕中国多年，以全面的金融产品和服务满足企业多元供应链的需求，为供应链的稳定和发展提供金融赋能。在首届链博会上，渣打有多名高层管理人员参加官方论坛，并围绕“多维融通，链接全球”的主题，在现场创意布展，同时组织多场专题分享活动，主题涉及供应链金融助力中小企融资、转型金融、可持续贸易融资等。

渣打银行（中国）行长、总裁兼副董事长，区域行政总裁（中国及日本）张晓蕾表示：“中国是全球第一大货物贸易国和全球第二大消费市场，中国市场和中国企业与全球供应链深度融合。作为一家植根中国，网络覆盖亚洲、非洲和中东的国际银行，渣打银行致力于在全球供应链中扮演好桥梁和连接器的角色，持续发挥我们在全球网络布局、数字化供应链金融、绿色可持续金融、人民币国际化方面的优势，用金融解决方案助力企业打造具有韧性的全球供应链。”

随着为企业提供金融解决方案、在全球供应链上参与的深入，渣打观察到企业在跨境贸易、数字化、绿色可持续发展三个方面的需求增长：

首先，随着世界经济增长重心东移，亚洲区域内融合日趋成熟，中企打造海外一体化供应链的步伐持续加速，跨境金融需求与日俱增。渣打银行凭借全球网络优势，能够为中企提供全面的跨境金融方案，助力中企打造更具韧性的全球供应链，赋能企业跨境贸易。对于企业在跨境贸易时面对的收付款、购付汇需求，渣打能提供全面的跨境人民币解决方案，以及针对中小企业提供一站式结汇及收款服务。对于企业的跨境资金需求，渣打通过为出口客户与当地买家/交易商的贸易往来提供融资，帮助其扩大海外销售网络。

其次，大数据、区块链、AI等技术被广泛运用，企业积极提升自身产业链、供应链各环节的数字化能力的同时，也亟需金融科技的加持。渣打能够与企业的供应链数字化平台对接，提供高效的数字化供应链金融服务。针对在传统信用融资体系下长期处于弱势的中小企业，渣打向产业链上下游延伸，特别是为产业链上的中小企业提供便捷、优惠的融资服务，以及多元的融资渠道。

此外，企业对绿色可持续金融的需求日益突出，渣打也持续创新并推出绿色和可持续金融产品和解决方案，支持客户以更可持续的模式开展业务。2021年3月，渣打集团推出了《贸易融资可持续主张》，其中相关产品涉及供应链融资、可持续进口信用证开立、发票融资等。此外，渣打也已经为中国客户完成了多项《贸易融资可持续主张》项下的“第一单”。

渣打是内地市场历史最悠久、牌照最齐全、服务网点最广的国际银行之一。把握中国机遇是渣打集团五项战略行动之一，中国已经连续多年成为集团网络收入贡献最大的市场。2023年前三季度，渣打中国在岸及离岸税前盈利按年增加约3倍，其中，中国--非洲和中东走廊、中国--东盟走廊业务按年都有超过50%的增长。

(责编：曹淼、杨迪)
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