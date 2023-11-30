原标题：联通“擎天”赋能汽车“智”造

一分钟前刚下线一辆白色小轿车，下一辆总装完成的，却是根据消费者需求变化后定制的红色小轿车——在中央电视台新闻频道对2023年重庆智博会的报道中，这一汽车行业柔性制造的设想，中国联通正逐步将其变成现实。

深厚行业积累 聚焦能力建设

在汽车制造领域，中国联通努力打造融合创新原创技术“策源地”，锤炼自身“专精特新”产品，立足5G应用扬帆和5G工厂，深入汽车制造场景，开发出联通“擎天5G+汽车制造统一工业控制平台”，系统性支撑了大规模定制。该平台作为汽车生产线的“心脏”和“大脑”，全面赋能汽车制造向“智”造转型，同时凭借毫秒级5G双向通信技术，重构汽车产线，让5G前所未有地成为汽车制造行业核心工具之一。在2023年智博会期间，联通“擎天5G+汽车制造统一工业控制平台”正式发布，中央电视台新闻频道对此进行了专题报道。

围绕汽车制造丰富场景构建的联通“擎天5G+汽车制造统一工业控制平台”，以大规模定制为目标，以平台+微服务的方式，为数据驱动业务提供整体解决方案。平台采用“一平台，三中台”方式，包含汽车制造物联网中台、汽车制造数据中台、汽车制造业务中台。

5G技术检测验证 打造行业标准

汽车生产，不仅要有智能的工业控制平台，更要具备过硬的检测验证能力，而以汽车制造为代表的工业领域有着千差万别的5G检测需求，中国联通以“行业共性标准的制定者、5G检测认证技术的提供者、5G应用的展示窗和人才培养基地”为定位，共建业内首个真正实现工业全场景检测验证的5G综合技术检测验证中心。

作为中国联通“重庆—北京—郑州”三地一体化检测验证中心的重要组成部分，检测验证中心由联通与数十家行业领军企业共建合作，为行业提供应用孵化、产品研发、可靠性测试、标准化示范、融入式培训等一站式服务，填补了国家在该领域的行业空白，将有力推动5G技术与实体经济的深度融合。在2023年智博会期间，重庆市经信委正式将其授牌为“重庆市5G综合技术检测验证中心”。

检验中心一期设置5G网络环境、5G专网测试、行业终端测试、应用测试、安全测试、实训等六大功能区，建设了多厂家5G专网、20余套专用仪表、“5G+工业互联网”全场景模拟弹性产线和面向工业制造场景的专属无线信道模型，具备5G专网测试、行业终端测试、应用测试、安全测试、实训等能力，面向政府、企业和高校，提供测试验证、研发支撑、产品孵化、人才培养等服务。

征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。中国联通将继续突出产学研用、融合创新，充分调动各类创新资源、聚集各种创新要素，面向汽车制造行业智慧化升级打造自主可控、安全高效的“专精特新”产品，充分发挥自身专业能力优势，为汽车行业智慧化产业变革贡献联通力量。

(责编：曹淼、杨迪)

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