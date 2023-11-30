原标题：工银理财积极推动普惠理财业务发展

近期，工银理财认真贯彻落实中央金融工作会议精神，按照做好科技金融、普惠金融、绿色金融、养老金融、数字金融五篇大文章的要求，积极推动普惠理财业务发展，努力提高理财服务的覆盖率、可得性和满意度，增强人民群众对理财服务的获得感。

一是全面提升普惠理财重点产品供给和投资能力。工银理财将小微企业、农民、新市民、老年人等特殊群体作为普惠理财的重点服务对象，深入研究相关客群的理财偏好，结合客群特征研发优质产品，倾斜资源打造了小微企业、新市民、乡村振兴、养老等专属产品品牌，积极推动规模上量。在投资方面，工银理财坚持普惠理财产品稳健低波、绝对收益的市场定位，深入挖掘净值稳定资产，加大优质现金类、纯债类等中低风险产品供给，努力创造稳定回报。扎实做好养老理财首批试点和个人养老金理财存续产品的投资管理，努力提高收益水平，打造养老理财品牌。

二是持续健全普惠理财营销服务体系。工银理财加大人员、资源倾斜力度，与代销银行建立更加高效的联动机制，积极推进“百行万户”工程，打造渠道经理队伍开展营销下沉赋能，为普惠理财重点客群提供效率更高、体验更优、触达更广的多元化金融服务。强化金融科技赋能，按照“场景+产品+赋能”的思路深挖互联网拓户潜力，有效提升普惠理财重点客群的触达率、转换率、渗透率。

三是努力提升理财支持普惠金融的质效。工银理财全面加强与普惠金融机构合作，进一步加大对乡村振兴债、小微企业专项金融债和底层资产是个人消费贷款、汽车贷款、小微企业贷款等普惠贷款的标准化资产支持证券的投资力度。在合规的前提下，通过投资非标ABS支持平台企业在促进居民消费方面发挥引擎作用。积极适配粮食与重要农产品供给、现代育种、高标准农田建设、高端农机装备制造、智慧农业等领域产业主体的直接融资需求，创新融资方式，助力乡村振兴。

四是加强普惠理财人才队伍建设。组织开展普惠理财服务专题培训，助力县域和乡村金融机构客户经理专业提升，更好地服务普惠理财重点客群。

工银理财相关负责人表示，发展普惠理财有利于促进理财行业可持续均衡发展，助推经济发展方式转型升级，增进社会公平和社会和谐。工银理财将牢牢把握金融工作的政治性和人民性，坚持市场化、法治化原则，遵循金融规律，持续深化改革，积极探索成本可负担、商业可持续的普惠理财发展模式。

(责编：董童、杨迪)

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