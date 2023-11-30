原标题：青岛中绿蔚蓝湾提前高品质交付，以实力“质”敬美好新时代

在“交付力”成为延展品牌房企开发实力的时代，按期高品质交付是直接验证房企开发实力的重要标准，也是品牌责任的“试金石”。作为中国绿发投资集团有限公司在青岛布局的又一力作，11月27日-28日，中绿蔚蓝湾项目在业主的翘首期盼下提前完成高品质交付，体现了央企的责任担当和硬核实力.

从纸上蓝图到现场呈现，一切美好都值得等待。中绿蔚蓝湾项目始终以打造“高品质绿色健康住宅”为宗旨。在此次交付中，项目以臻于至善的实景呈现回馈业主和客户，围合式的中央景观园林，点缀着星空顶室外会客厅、疗愈冥想空间、森氧漫步道、阳光大草坪等大大小小40多个景观节点，约42%的植被绿地率，将绿色健康与自然生活完美融合，不断刷新业主们对绿色健康、理想生活的美好期待值。

六重静音系统，配套引领健康生活。作为青岛西海岸中央活力区首个取得健康社区金级认证的品质生活住区，中绿蔚蓝湾集萃集团绿色发展的建筑优势，将绿色、健康、舒适人居理念注入点滴生活之中，以独有的静音楼板、静音分户墙、静音外窗、静音电梯间、静音排水、静音入户门六重技术恒静系统，全维提升静谧生活体验。同时项目先后打造鲸奇儿童乐园、户外运动场、健康驿站、共享书吧、三点半学堂、室内运动之家等多元健康配套，为业主定制全龄乐活空间。

硬件品质与软性服务完美结合，营造高质量交付体验。好房子更要有好物业。在为期2天的交房过程中，项目工作人员全程陪伴，以管家式的贴心服务，耐心解答业主疑问，从业主资料审核，到验房和钥匙移交，再到礼品发放，各环节衔接顺畅、有条不紊。项目以高效、高速、高质地服务业主，向业主们完成了一份超预期的完美答卷。

“前脚领钥匙，后脚拿房本”，房证同步零担忧。为实现业主交房和领证“无缝衔接”的光速体验，项目加快首次登记及大产权证的办理进度，同时积极协调产权部门将不动产权证的办理窗口临时搬到交付现场，实现了“交付即办证”的高效便民服务，获得了业主一致好评。

品质交付背后，无疑有着一个强力的“支撑点”，那就是中国绿发立足长期主义、转向内生型发展的匠心。中国绿发投资集团有限公司以30多年的开发经验，坚持绿色发展主线，从健康建筑、品质社区、健康服务以及智能生活四个方向，协同中国建筑科学研究院等多家机构打造健康家园产品体系，青岛中绿蔚蓝湾项目正是基于此标准，不断提升配套设施，打造绿色健康地产精工匠筑，开启健康人居时代新篇章。

对于中绿蔚蓝湾而言，交付的不仅是一套房子，更是值得信赖的品质和美好生活的新起点。

(责编：曹淼、杨迪)

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