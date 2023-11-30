新华社北京11月30日电 商务部新闻发言人束珏婷30日在商务部例行新闻发布会上表示，近期，中国政府依据《中华人民共和国出口管制法》规定，经广泛征求有关企业和产业界意见，对石墨物项临时管制措施进行了全面评估，并作出有进有出优化调整的决定，体现了统筹发展和安全的管制理念，不针对任何特定国家和地区，出口符合相关规定的，将予以许可。此次石墨出口管制政策将于12月1日起正式实施，目前尚未收到企业申请。

束珏婷介绍，对特定石墨物项实施出口管制是国际通行做法。根据履行防扩散国际义务，以及维护国家安全和利益的需要，自2006年开始，中国对石墨类相关制品实施临时出口管制，其中包括作为电池负极材料的相关石墨制品。为更好统筹发展和安全，近期中国政府依法对该临时出口管制措施进行优化调整，有进有出，其中取消了部分低敏感石墨物项的临时管制。在政策制定过程中，广泛听取了相关产业和企业的意见。中方将始终致力于维护全球产业链供应链安全稳定。

关于镓、锗出口管制问题，束珏婷说，自今年8月1日管制政策实施以来，商务部陆续收到企业出口镓、锗相关物项的许可申请。经依法依规审核，已批准了部分符合规定的出口申请，有关企业已获得了两用物项出口许可证。商务部将继续依法对其他许可申请进行审核并作出是否予以许可的决定。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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