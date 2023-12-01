原标题：中房协第14届科学发展论坛代建分论坛召开

11月23日，第十四届中国房地产科学发展论坛代建分论坛，在杭州市召开。活动由中国房地产业协会主办，中房协代建分会及绿城管理承办，政府及协会领导、行业专家、代建企业代表齐聚一堂，共话新模式，共商新发展。

继22日第十四届中国房地产科学发展论坛主论坛活动上，中国房地产业协会代建分会正式官宣成立后，在23日的代建分论坛上，首先举行了代建分会会长、执行会长、副会长及副秘书长的任职仪式。中国房地产业协会副会长王惠敏向代建分会会长张亚东颁发任职证书。

分论坛上，中国房地产业协会代建分会会长张亚东，中国房地产业协会代建分会副会长丁祖昱，广发证券首席分析师乐加栋，分别做代建行业相关主题演讲。

张亚东从认识新模式、学习新模式、实践新模式、分享新模式四个角度，详细拆解代建作为行业新模式，其特征、现状、政策导向及未来趋势。他认为，房地产行业发展至今已面临“四大变化”：从发展阶段来看，房地产市场从增量时代变为存量时代；从供求关系来看，过去房地产市场的供不应求已转变为供大于求；从市场结构来看，从刚需为主变为改善为主；从房屋功能需求来看，从金融属性回归居住属性。基于上述变化，行业向新发展模式转型迫在眉睫。

作为代建分会会长，张亚东表示，协会未来将以服务为宗旨，更好地为会员单位做好服务工作，推动行业内部自律，嫁接更多资源，促进行业迈向全新发展，引领发展新模式，承担更多社会使命，让代建成为对国家、对时代更加有益的行业。

丁祖昱表示，代建行业的发展，伴随着中国房地产商品化、市场化的历史。当前，代建已进入高速发展期，未来商业代建市场空间将达2.4亿至3亿平方米左右。与此同时，丁祖昱称，代建企业的专业能力，不仅要在业内塑造，也要对消费者塑造。近百家代建企业都要把品牌塑造起来，并在代建协会的组织下，共同维护行业有序竞争、良性发展。

乐加栋则从资本市场角度，带来《从资本市场看代建行业发展》主题演讲。他表示，代建模式可以规避风险、稳定就业市场、稳定开发投资。未来，代建行业的营收规模将在千亿以上，扩张边界将更加宽广。

代建分论坛的圆桌论坛环节，由中国房地产业协会代建分会执行会长李军主持。分别讨论代建如何做好保障房、如何纾困保交楼、如何赋能城中村改造。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经