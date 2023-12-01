原标题：能链智电多款科技产品登陆链博会 为行业提供多场景能源补给方案

11月28日，能链智电携多场景新能源补给方案亮相首届中国国际供应链促进博览会，包括智能座舱、超充桩及智能充电桩、自动充电机器人、工商业液冷储能系统等。通过构建数字化、智能化解决方案“一张网”，能链智电助力新能源服务行业的稳定发展和效率提升。

链博会能链智电展台

作为新能源出行的基本保障，建设完善、稳定、高效的充电基础设施和能源服务体系，能够促进新能源产业发展。为提升不同场景下用户的充电效率和服务品质，能链智电构建起全品类、全场景的充电桩产品矩阵，覆盖交流慢充、普通快充、大功率快充等充电桩，如C9Pro分体式超级充电桩、C6智能直流充电桩、480kW直流分体充电桩+液冷终端、160kW-240kW直流双枪一体充电桩和7kW交流充电桩。能链研究院预计，2035年中国充电桩投资规模将超3万亿元。

随着智能汽车时代的来临，座舱也向智能化方向迈进，作为连接用户与新能源车的最直接载体，智能座舱已成为实现智能汽车差异化竞争的关键要素。能链智电集合交通大数据分析、补能信息实时交互、智能驾驶等先进技术，打造出一套完整的智慧座舱能源补给解决方案，使用户步入车内就等于进入了智慧出行场景。当车辆出现低电量时，智能座舱将自动推荐充电站并规划最优行驶导航，通过自动驾驶完成道路行驶和充电站泊车入位，还可以实现充电结束后自动拔枪、自助结算等功能，有效缓解用户补能焦虑，进一步提升智慧能源补给服务体验。

面向无人驾驶汽车的自动充电服务场景，能链智电推出了自动充电机器人，其汇集深度学习、V2X、3D视觉等智能化技术，基于图像识别、自动驾驶、定位及控制算法、机械臂轨迹规划等技术及设备，并配合摄像头、激光雷达、超声波传感器等环境感知设备，实现自主路径规划、车辆控制、自动避障功能，让车主拥有无触、便捷、智能、安全的补能体验。近日，能链智电充电机器人在浙江安吉竹博园启动商业化示范运营，计划年底在湖北、海南的高速服务区率先投放，之后将逐步向全国推广。

据能链研究院预测，2030年新能源汽车增长至1.45亿辆，预计公用充电量将从137亿度增长至3378亿度，将对电网构成挑战，新型储能技术的发展将有力缓解电网压力。能链智电旗下智慧储能运营交易服务商——能仓科技发布自研的AIPack工商业液冷储能系统，采用“All-in-One”设计理念，集成PACK级定向消防、AI智慧运维、三级保护等多重防护系统，在保证安全的基础上，实现高度集成管理；产品能够循环次数超8000次，系统寿命超15年，宽温能适配-25°C~55°C；BMS、EMS、显控的一体化设计，具备多策略执行功能，实现云边协同、精细化算法管理等智慧管理。同时，AIPack还可与充电桩、光伏系统相连，形成光储充一体化解决方案，为合作伙伴提供更优质的能源管理解决方案。

从充电硬件设施到能源管理服务的一站式解决方案，能链智电作为场站充电桩和千万新能源车主的连接器，为全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、EPC工程、运营运维、储能、光伏、自动充电机器人等。截至2023年9月30日，能链智电累计覆盖充电枪超76.7万把，连接充电站超7.3万座，第三季度充电量13.83亿度，同比增66%，占中国公用充电量21.8%。

首届中国国际供应链促进博览会由中国贸促会主办，是全球首个以供应链为主题的国家级展会，以“链接世界，共创未来”为主题，积极维护全球产业链供应链稳定。首届链博会展示各产业链上中下游先进技术、产品以及银行、保险、贸易咨询、商事法律、文化教育、创新设计等供应链服务，打造集贸易促进、投资合作、创新积聚、学习交流等功能于一体的高端平台。

(责编：曹淼、杨迪)

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