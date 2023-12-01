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工行加强银企对接助力构建房地产发展新模式

2023年12月01日12:25 | 来源：中国网财经
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原标题：工行加强银企对接助力构建房地产发展新模式

　　为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国家相关部门政策要求，近期，中国工商银行积极对接多家重点房地产企业，采取一对一等形式深入开展业务交流，共商新形势下的银企合作，助力构建房地产发展新模式。

　　据了解，工商银行近期联系交流的房地产企业涵盖各类市场主体，既包括全国性房地产企业，也包括区域性房地产企业，既包括国有企业，也包括民营企业及混合所有制企业。银企双方围绕如何落实国家政策要求、适应市场变化、保障企业和居民合理融资需求、做好“保交楼”工作、化解房地产风险等方面深入探讨，加强业务对接，共同推动房地产市场平稳健康发展。

　　今年以来，工商银行对公房地产贷款投放已超3000亿元，个人住房贷款投放近万亿元，同时，积极配合做好“保交楼”相关工作，加大对符合国家政策的房地产新领域的支持力度。

　　下一步，工商银行将积极践行国有大行责任担当，重点围绕刚性和改善性住房、租赁住房等领域，“城中村、保障房、平急两用”等三大工程，在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、银团贷款及债券承销与投资等方面加大资源投入，支持房企各周期多维度合理融资需求。同时，牢固坚持“两个毫不动摇”，对非国有房企，从优化信贷政策、加快审批放款、明确尽职免责等方面入手，建立完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”的长效机制，持续提升对非国有房企的服务质效及支持力度。

(责编：董童、杨迪)
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