原标题：首届中国国际供应链促进博览会开幕

11月28日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）开幕。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大产业链条和供应链服务展区。

深圳市属国企深农投下属深圳市农产品集团股份有限公司（简称“深农集团”）亮相本届链博会绿色农业链展区，全面呈现深农集团在农业全产业链上的价值创造、科技赋能、创新理念以及国际化视野。

链博会期间，通过实物、展板、视频、沙盘等相结合的形式，深农集中展示了“一基地一园一中心”“交易交付中心分离”等创新模式，诠释了“深农+”系列品牌、“应时而食”系列节气盒子和推荐榜单，全方位展示深农从农产品种植“最初一公里”到消费终端“最后一公里”交易流通的标准化、数字化实践。

(责编：董童、杨迪)

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