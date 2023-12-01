11月30日，中国银行与杭州市人民政府签订银政合作备忘录，未来五年内，将为杭州市各类建设项目、各类客群提供不低于6000亿元人民币的新增意向融资支持。

根据中国银行与杭州市政府银政合作备忘录，未来五年内，中国银行将重点支持杭州市城市建设及重点项目、数字经济、战略新兴产业、民营制造业等高质量发展，以进一步深化与杭州市政府长期政银战略合作。

中国银行相关负责人介绍，围绕杭州市实施“双新”提能攀升行动和高质量构建现代化产业体系建设，中国银行正不断加大对数字经济、先进制造业、城市有机更新等重点领域重大项目的金融支持。截至10月末融资支持700亿元，增速25.26%。围绕支持杭州数字产业化、产业数字化发展，中国银行目前已启动阿里巴巴总部园区，临空经济示范区，中国视谷、数谷、零磁科学谷等重点项目的金融服务，将以更大力度支持杭州以数字经济为核心的现代产业体系高质量发展。

今年，中国银行杭州市分行与伦敦分行、巴黎分行密切联动，为“特别关注”的淳安政府在当地跨境招商牵线搭桥。对此，该负责人表示，依托该行全球化经营优势搭建的“中银E企惠”平台可带来丰富的海外渠道资源，下一步，可在该平台设立杭州专区，定期将杭州市在全球的招商引资信息和需求发送至全球分支机构，积极助力杭州市在全球范围开展招商引资。

“中行杭州市分行将传承中行百年经营文化，围绕杭州城市发展趋势和区域经济特点，持续提高金融服务杭州实体经济的能力和水平，在助推经济转型升级、维护地方金融稳定、推动金融创新等方面发挥应有作用，争做杭州市数字经济和重大项目主要合作银行、杭州市全球招商与跨境金融主要合作银行。”该负责人说。

(责编：曹淼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经