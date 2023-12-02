原标题：一座“资源之城”低碳发展的绿色答卷

生态环境部近期公布了第七批生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单，“温暖世界的城市”鄂尔多斯荣膺“国家生态文明建设示范区”称号。

过去，一提起“资源之城”鄂尔多斯，人们只会想到“羊煤土气”(羊绒、煤炭、稀土、天然气)。如今，地处“一带一路”重要节点，在黄河流域生态保护、新时代西部大开发、呼包鄂榆城市群等政策背景下，鄂尔多斯正在发生怎样的变化？作为资源型城市，鄂尔多斯如何用好资源禀赋和发展基础，突破绿色低碳发展中的制约与瓶颈，写好生态文明建设这篇大文章？

记者不久前随生态环境部“碳路中国：生态文化探访活动”来到内蒙古自治区鄂尔多斯市，探寻当地能源转型与绿色低碳发展的实践路径。

1.“零碳”产业 助推绿色转型

记者到达鄂尔多斯的第一站，是伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园。

园区内厂房整齐，道路洁净。沿路前行，一座东西纵贯长达530米的白色巨型厂房矗立眼前——这是远景动力电池工厂，也是目前我国北方单体最大的电池工厂。

“我们的零碳产业园一期电池工厂自去年4月投产，当前满负荷生产下使用的绿色电力占比超过50%，2025年将实现80%的绿电直接供给。”远景能源鄂尔多斯副总经理王尧介绍。

“华景新材料磷酸铁锂正极材料的投产，补齐了零碳产业园的新能源锂电池上下游储能电池产业链。”内蒙古华景新材料有限责任公司总经理吕乐告诉记者，新能源锂电池生产链条在园区形成闭环，华景新材料生产的磷酸铁锂正极材料出厂后，可以直接送去远景动力进行锂电池生产。

在碳达峰碳中和目标的指引下，全社会对绿色能源、环保减排的要求也日益提高。园区内一座座毗邻的厂房可以形成产业链闭环，那么园区外的开采工地又该如何降碳减污？

“通过绿色开采、清洁用能、生态碳汇等方式，我们可以中和目前73.88万吨/年的碳排放量。”神东煤炭集团生态环境管理中心主任王义告诉记者，目前集团在伊金霍洛旗拥有7座井工开采煤矿，正在创建以“生活低碳、生产零碳、生态负碳”为特征的布尔台“零碳”发展示范矿区。

中天合创能源有限责任公司位于鄂尔多斯市乌审旗，地处蒙陕宁能源资源富集的“金三角”地区，下设的煤炭分公司和化工分公司比邻而居。

“煤炭分公司采出的煤通过4.3公里的输煤栈桥直接输送到化工现场的煤仓，为化工生产提供原料和燃料保障。”中天合创化工分公司团委书记袁科说，公司在煤化工方面充分利用现有资源和配套条件，发挥规模效益，推进煤化工向高端化、多元化、低碳化发展。

远景鄂尔多斯现代能源装备产业园项目、内蒙古华景40万吨磷酸铁锂正极材料项目、隆基绿能光伏全产业链项目……随着越来越多的“零碳”产业项目落地，鄂尔多斯正通过延伸产业链条，实现煤化工华丽转身，加快推进企业降碳减污和升级改造，实现企业生产的绿色低碳化转型。

2.生态优先 守护绿色家园

位于黄土高原和黄河“几字弯”腹地的鄂尔多斯，不仅是一座资源型城市，也是一座被黄河母亲深情拥抱的草原城市——大漠、峡谷、草原……自然景观绚烂多姿。

守护好这些大自然的馈赠，首先要解决的，是“如何平衡脆弱的自然生态环境与更好服务经济社会发展的煤炭开采”这道难题。

怎么解？增绿、治沙、转型、减排、降碳！

不同于过去的“先采后治”与“边采边治”，神东煤炭集团提出“三期三圈三层”生态环境协同防治技术模式，集成创新地质环境、土地复垦、水土保持、园林绿化等防治技术，从时间、空间维度构建煤炭开采与自然及人居环境和谐共存的治理框架。

王义告诉记者：“目前，神东煤炭布尔台生态示范基地控制性治理流动沙地、修复地表生态150平方公里，栽植樟子松、侧柏等高大林木400多万株，沙棘、紫穗槐等灌木800多万株，人工牧草15平方公里，植被覆盖度达到70%以上，水土流失治理度达96%。”

行至内蒙古自治区最南端的鄂尔多斯市乌审旗，蓝天上白云朵朵，青青草原上牛羊成群。难以想象，这巴音淖尔草原全境位于毛乌素沙漠腹地，曾经是一片荒沙滩。

“乌审旗的森林覆盖率和植被覆盖度分别达到32.92%和80%，去年还被国家林草局确定为三北工程科学绿化试点旗。”鄂尔多斯市乌审旗林业和草原局局长吕琪介绍。

据悉，乌审旗不仅荣获“中国全面小康生态文明县”“全国绿化模范县”“国家级生态保护与建设示范区”等称号，还成为内蒙古自治区首家通过ISO14001环境质量国际国内双认证旗。2022年，乌审旗的综合实力位居中国西部百强县第23位。

3.光伏“领跑” 带动绿色发展

在库布齐沙漠中段，19.63万块光伏板整齐排布，形成一片“蓝色海洋”。从高处俯瞰，只见一片片光伏板在阳光的照耀下发出熠熠光芒。这里，就是世界上最大的光伏板图形电站——达拉特光伏领跑基地。

“这是改善内蒙古自治区能源供给结构、推进库布齐沙漠荒漠化生态治理的‘达拉特方案’。”基地工作人员介绍，这里年发“绿电”20亿度，可节约标煤68万吨/年，减排二氧化碳165万吨/年，减排粉尘45万吨/年，同时有效治理库布齐沙漠面积达6万亩。

不仅如此，这里还有沙漠研学、智能科普、光伏田园、生态牧业……原来，基地在开发利用库布齐沙漠丰富的太阳能资源、广袤的土地资源的同时，采用“林光互补”建设模式，推动沙漠生态治理、现代能源经济、沙漠农林牧业、沙漠风情旅游等多产业融合发展。

据了解，基地在“光伏+生态治理+有机农林+沙漠旅游”模式的基础上，补充提升产业功能，实施生态修复2.1万亩，套种紫穗槐、红枣、甘草等经济作物1.9万亩，规划建设600亩生态景观区。

国家发展和改革委员会能源研究所原所长、研究员王仲颖指出：“能源系统的绿色低碳转型发展是推动经济社会产生系统性变革的充分和必要条件，而高质量推进能源低碳绿色转型发展，则需‘风光煤电’融合创新。”

从园区、工地到沙漠、草地，从守护绚丽的自然美景到开掘丰富的能源资源，再到培育产业新动能、新增长极，鄂尔多斯市始终坚持因地制宜，创新融合发展，降碳、减污、扩绿、增长协同推进，把生态文明制度体系建设作为推进生态文明建设的核心内容，编制完成《鄂尔多斯市创建国家生态文明建设示范市规划(2021-2035年)》《鄂尔多斯市创建国家生态文明建设示范市实施方案》等。

“曾经，鄂尔多斯的羊绒衫温暖了全世界，鄂尔多斯的煤电点亮了全中国；如今，鄂尔多斯正以‘建设国家生态治理典范’为目标，书写着生态优先、绿色发展的美丽答卷。”鄂尔多斯市生态环境局党组书记、局长苏雅拉图说。(本报记者 李菲)

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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