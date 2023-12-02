这是一场不同寻常的博览会——全球首个以供应链为主题的国家级展会，既展示产品，也展示产业链条和生态，推动上中下游衔接、大中小企业融通；

这是推进高水平对外开放的新窗口——以“链”为媒，凝聚开放共识，为构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系汇聚力量。

12月2日，首届中国国际供应链促进博览会在北京闭幕。500余家中外企业和机构参展，一系列“链”上合作密集展开……在世界经济下行压力增大的背景下，人气超高的链博会为各方提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，也传递出以开放创新“链”接未来的强音。

把握“链”上机遇，结出合作硕果

展区内，人头攒动，不同肤色的展商和客户深入交流，寻找新的机遇；论坛上，各界代表踊跃发言，从不同角度提出加强全球产业链供应链合作的建议……首届链博会上，“链”上的活力随处可见。

“场面比想象中更加火爆！”迎客、接洽，这几天，厦门信达供应链人力行政中心总经理李星迪马不停蹄，“很多企业前来对接，宣传册和名片很快就发完。我们要趁热打铁，加快把展示变成订单。”

共享商机，一项项新合作达成——

沃尔沃汽车与云铝股份签订可持续铝价值链合作备忘录；中国通用技术集团与GE医疗将在医疗影像数字化领域开展深度合作；国贸股份与晶澳科技、中瓴星能等企业达成多项新能源产业合作……5天展会，中外客商云集，“链”上签约纷纷落地。

这是在首届中国国际供应链促进博览会健康生活链展区拍摄的GE医疗展位（2023年11月29日摄）。新华社记者 任超 摄

在12月1日举行的第二届链博会参展签约仪式上，近50家中外企业提前“预约”展位。

凝聚共识，握准稳链强链新机遇——

1秒钟，一条生产线有16瓶青岛啤酒下线。青岛啤酒展台负责人告诉记者，正是得益于全球供应链的互联互通，青岛啤酒远销120多个国家和地区。

“中国供应链的稳定，正在为国内外企业合作共赢奠定基础。”特斯拉公司副总裁陶琳说，目前，特斯拉上海超级工厂零部件本土化率超过95%，有韧性的本土供应链支撑了汽车的高效生产。

这是在首届中国国际供应链促进博览会现场拍摄的特斯拉展位（2023年11月30日摄）。新华社记者 任超 摄

产业链供应链是企业运行的基础、产业发展的保障。

加强重点产业链在全球范围内的资源协调，让要素更加便捷循环、有效配置……会上，中国释放了同各方一道，把全球产业链供应链建设得更具韧性、更有效率、更富活力的积极信号。

“团结、合作至关重要”“互联互通符合我们的共同利益”“只要坚持共建共促共享原则，就能提高供应链的效率”……多国人士的声音，进一步坚定了稳定产业链供应链、协同发展的信心。

“我们将以链博会为契机，进一步促进各方加强沟通、深化合作、共谋发展，把握‘链’上机遇，为提升全球产业链供应链韧性贡献力量。”中国贸促会副会长张少刚表示。

共谋“链”上创新，激活发展引擎

由“一条链”到“生态圈”，产业链创新模式正在发生改变。不再只是订单合作，而是在整个体系中协同发展、共研共创。链博会上，共谋“链”上创新的信号鲜明。

在首届中国国际供应链促进博览会数字科技链展区苹果供应商展位，一名外国客商向参展商咨询（2023年11月29日摄）。新华社记者 蔡湘鑫 摄

“链主”企业带动，各环节协同创新——

在稳健医疗展台，展板上一朵棉花的“蜕变”历程吸引人们驻足：下游品牌与研究机构合作育种，上游供应商帮助农户种植加工，市场大数据深入到各环节，一朵朵棉花“变身”为走俏市场的服装、家纺、医用材料。稳健医疗董事长李建全说，未来还将推动研发链、制造链、流通链和服务链深度融合。

“我们既参展，也观展。既和供应商谈合作，也和整车厂讨论技术突破的方向。”锂电材料、光电材料供应商，宁波杉杉股份有限公司董事长郑驹说，乘用车电池除了满足长续航等要求，还要支撑车内智能化体验，企业正和“链”上伙伴开展负极材料技术迭代和更新。

“生态圈”共同发展，跨界融合趋势明显——

数字科技链展区，科大讯飞展示了讯飞星火大模型在汽车、医疗等行业推进的应用案例。“我们既推动大模型融入各个场景，也借助大数据进行模型的迭代创新。”科大讯飞有关负责人表示，产业间、领域间互相赋能是大势所趋。

参观者在首届中国国际供应链促进博览会数字科技链展区科大讯飞展位观看一款AI书法机器人写毛笔字（2023年12月2日摄）。新华社记者 蔡湘鑫 摄

清洁能源链展区，世界500强企业霍尼韦尔展出了专为电动汽车应用设计的电流、温度及热失控传感器等跨领域产品。记者走访多个展台发现，从能源延伸到汽车电子、装备制造，从高性能硬件到“聪明”的软件，跨界融合的生态体系逐步形成。“产业联盟”同台展示、产业集群链式布局，在紧密协作、取长补短中提质增效。

“以前讲合作，现在谈赋能。”中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛认为，抓住新技术变革机遇，更好协同上下游资源、推动多领域融合，将持续提升创新效率，激活发展新引擎。

推动“链”上开放，助力全球经济复苏

巩固和加强产业链供应链合作，是各方的利益所系和迫切期盼。链博会传递了中国推进高水平对外开放的信心和决心，也进一步凝聚起实现共同发展、共享发展的国际共识。

120平方米的展位、携食品加工企业共同参展，谈及链博会收获，汉堡王(中国)投资有限公司CEO博涛很是兴奋。“我们每年采购的原材料总额达到20亿元规模，90%来自中国本土，和大批本土供应商共成长。”他说，中国经济发展前景和市场潜力，让企业不断增强在华投资和发展的信心。

不断扩大“朋友圈”——

GE医疗与共同参展的19家核心供应商伙伴宣布，将在生产链、供应链、创新链全面加强合作，推动高端医疗器械升级。提前“续约”第二届链博会，GE医疗全球执行副总裁张轶昊说：“未来还要加快构筑国产医疗器械高质量发展的‘共赢链’。”

龙头企业开放供应链，带动中小企业共同发展；中外企业签约不断，更深层次参与全球分工。“国际贸易合作比过去任何时候都重要。”与会人士认为，中国不断加大的开放力度，为各国企业分享知识和技术，创造更多机会。

更好融入价值链——

“我们在中国市场率先实现‘从生豆到咖啡’垂直产业链的规模化整合。”星巴克全球首席执行官纳思瀚说，在中国供应链上的深耕，为星巴克加快全球布局带来独特的竞争优势。“我们对中国市场的信心坚定不移。”

这是在首届中国国际供应链促进博览会健康生活链展区拍摄的星巴克展位（2023年11月28日摄）。新华社记者 任超 摄

“用好全球资源网络和中国市场优势”“中国在多个领域引领绿色技术发展，期望共创低碳发展的未来”……来自链博会上的声音，奏响开放发展的新乐章。

制造业规模连续13年居世界首位，“中国制造”强劲的脉动，为全球产业链供应链运行提供有力支撑；超大规模市场的潜力，为共享发展创造了广阔空间。高度融入全球产业价值链的中外企业，通过沟通、了解、合作，为世界经济发展持续注入新动能。

这是中国国际展览中心（顺义馆）（2023年12月2日摄）。新华社记者 蔡湘鑫 摄

“链”接世界，共创未来。中国同各国携手，必将为全球经济复苏带来更多力量。

文字记者：张辛欣、于文静、董瑞丰、王悦阳

视频记者：王普、王修楠、夏子麟、谢晗

海报设计：孙瑶

编辑：姜潇、陈海通、姜子炜、郭洁宇

统筹：曹江涛

(责编：徐婵、杨光宇)

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