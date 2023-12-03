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内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区：

植物科普工具书助力教学研究

2023年12月03日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：植物科普工具书助力教学研究

　　 本报讯（记者高平、王潇 通讯员李富）日前，内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区境内常见野生种子植物76科243属350种（含8变种2亚种）被收入《内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区常见野生种子植物识别手册》，常见野生种子植物占保护区现有维管束植物的41.67%。

　　 该书主编张书理、向昌林、鲍清泉介绍，手册收编了赛罕乌拉地区常见的种子植物，植物形态描述简洁，识别要点突出，图片清晰美观，植物鉴定准确，是开展植物研究、科普宣教的优秀教材。该书方便广大科技工作者在植被及植物资源调查时查阅，更好促进青年教师开展植物教育教学研究，激励更多人养成热爱植物、保护植物资源的良好习惯。

　　 赛罕乌拉国家级自然保护区是以保护森林、草原、湿地等多样的生态系统及珍稀濒危野生动物和西辽河上游水源涵养林为主要保护对象的综合性自然保护区，也是联合国教科文组织批准的世界生物圈保护区。保护区位于内蒙古自治区赤峰市巴林右旗北部，总面积为10.04万公顷。该保护区是东亚阔叶林向大兴安岭寒温带针叶林、草原向森林的双重过渡地带，也是华北植物区系向兴安植物区系的过渡带，是联系各大植物区系的纽带和桥梁，对研究各大植物区系相互影响、相互交流有重大意义。

(责编：罗知之、陈键)
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