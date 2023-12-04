人民网北京12月4日电 （记者李栋）农业农村部最新发布，目前，增发国债高标准农田建设项目申报已经全部完成审核，将于近期下达地方，成为这次增发国债首批落地项目。

今夏入汛以来，京津冀和东北等地先后出现多次强降雨过程，引发洪涝和地质灾害，部分地区农田遭到严重破坏影响了农业生产。

在为春天育种的同时，各地也在为来年建设高标准农田。近期，中央增发2023年国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，其中包括东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

“通过联合有关部门，首先把严重灾毁农田全部纳入增发国债支持范围，加快恢复农业生产。”农业农村部农田建设管理司副司长吴洪伟表示，此次增发国债高标准农田建设项目还将优先支持东北地区的高标准农田建设，特别是对典型黑土区的高标准农田建设，加大了支持力度，把京津冀受灾地区也纳入重点支持范围，提高农田防灾减灾救灾能力。此外，对粮食主产区也予以倾斜支持，进一步夯实粮食安全根基。

“下一步，我们将联合有关部门做好项目后续工作，指导各地加快组织实施，尽快形成实物工作量，尽早补上农田水利基础设施短板。”吴洪伟说。

(责编：王震、高雷)

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