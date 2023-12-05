原标题：大秦铁路11月份运送煤炭3766.3万吨

科技日报讯 （记者韩荣）记者日前从中国铁路太原局集团有限公司获悉，11月份“西煤东运”能源通道大秦铁路累计运送煤炭3766.3万吨，环比增长8.12%，其中26天的日运量突破128万吨，全力保障今冬明春发电供暖用煤需求。

大秦铁路承担着全国铁路煤运总量的近1/5，煤炭年运量保持在4亿吨以上。为加大能源运输保供力度，10月19日，大秦铁路提前4天完成秋季集中维修，充分释放冬煤运输能力，煤炭运量日均达到125.5万吨，始终保持高位运行，全力保障全国300多家铁路直供电厂用煤需求。

为精准掌握电厂用煤情况，中国铁路太原局集团有限公司多次联系走访七大电力集团和直供电厂，做到运力充分满足、应装尽装，重点保障存煤可耗天数20天以下电厂，对可耗天数15天以下的电厂实现动态清零。同时加强与煤炭企业对接，协调做好煤源落实，协同做好公路煤炭运输环境污染治理，提升“公转铁”接运能力。中国铁路太原局集团有限公司相关负责人介绍，目前大秦铁路每日开行重载列车90对左右，并不断提高2万吨重载列车开行比例，提高运输效率，保证煤炭运输“优先批车、优先配空、优先装车、优先放行、优先卸车”。

作为大秦铁路唯一动力牵引单位，湖东电力机务段严格划定机班底数、增加配班数量，并加快新司机培训上岗，2万吨列车主控司机从600名增加至650名，为煤炭增运提供充足的机班机力保障。

(责编：罗知之、陈键)

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