原标题：数说乡村振兴丨深入践行“千万工程” 联通带你追梦富春山居

《富春山居图》是元代画家黄公望晚年隐居浙江富阳时所作，中国十大传世名画之一。画作以水墨横幅长卷的形式展现富春江两岸秀丽的山光水色。

时隔数百年，如今，又有一支新画笔，来描摹富春江畔的绿水青山。数字乡村的幸福图景，正从传世名画中走出来。

中国联通持续提档升级新型数字信息基础设施，助力数字乡村建设，为推进乡村振兴和共同富裕提供了硬支撑。

“千万工程”实施20年后，中国联通在杭州市富阳区洞桥镇助力打造数字乡村，让我们看到了现代版富春山居图的俊俏模样。

数字联通绿水青山，生活更有“智感”

走进洞桥镇，智慧化的数字应用场景处处可见，各项数据都显现在电子大屏上，发展模式更加“智慧”，成效也更有质量。

“节假日旅游高峰期的联防联控及应急指挥缺乏集中管控”“新建场馆无人化管理缺乏技术支持”“公共区域缺乏消防监控”“河道水质及液位缺乏实时监测及上报”“空气质量缺乏实时监测及上报”……洞桥镇现阶段乡村综合治理中，出现过一系列痛点和难点问题，中国联通对症下药，依托联通千兆光网能力，通过数字赋能，实现洞桥镇特色馒头坊、豆腐坊、施肩吾纪念馆、乡贤馆、接待中心、游客中心、乡村振兴馆、村播学院、布艺馆等场馆的智慧化、无人化管理，实现洞桥镇主要出入口的实时监管和河道水质、空气质量以及消防监测数据的采集和分析，让“数字”联通绿水青山和乡村内外。

“营地+”模式，构建产业振兴“共富链”

如今的洞桥镇还有另一个名号——“营地之乡”。洞桥镇锁定营地产业，以营地发展探索乡村振兴新路径，杭州（国际）青少年洞桥营地、野生君山乡营地、山也度·塘湾里、少年军国防教育训练营地、众安小浣熊营地、淘宝村播学院等10余个营地产业相继落户，还成立了“营地之乡产业联盟”，着力做大做强“营地经济”。

为此，中国联通助力洞桥镇创新打造了多元融合文旅生态体系标杆——“智汇营地”。“智汇营地”以“营地经济”作为全镇产业振兴的核心引擎，集营地、农户、游客三方于一体，通过实时反映营地运营状态，实现营地运营指标分析及决策场景落地，统筹管理资源合理分配，提高管理效率，降低生产成本，带动民宿、餐饮、山货等137家市场主体共同发展。

同时，中国联通以洞桥数字云图为核心，以共享交换、横向打通为手段，利用数字化技术搭建了洞桥“共富营”平台，帮助营地内部以及镇政府及时掌握各部门工作情况，实现对包括营地活动管理、农事体验管理、农户入驻审批等在内的营地一体化工作的深度覆盖和支撑，满足洞桥营地对农事体验活动、农户入驻、农事体验评价、学员核实等功能的需求，构建了营地经济助推乡村振兴的“共富链”。

“直播+文旅”，焕发美丽山乡新活力

洞桥镇是杭州第一位状元施肩吾的家乡。此前，中国联通与洞桥镇联手打造了首个体验式美丽山乡特色直播间——“状元直播间”，成为助力推进“美丽乡村”建设中的一个生动案例。“状元直播间”是状元文化和状元系列里的特色内容，同时作为面向公众开放的体验式直播间，让更多乡民、游客能够有机会过一把“主播”瘾。

中国联通依托自研5G直播平台，与洞桥镇开展了多场特色直播活动，着力推进“文化+旅游”“线上+线下”“个性+共性”的深度融合，通过直播宣传当地生态特色产品，以及周边休闲旅游线路，为当地引流，既激发了洞桥美丽山乡新活力，又帮助当地开拓了一条增收致富之路。

把“山乡路”走成“共富路”，中国联通将坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全力描绘好一幅幅现代版山居图，为乡村振兴贡献联通力量。

(责编：曹淼、杨迪)

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