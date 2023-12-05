案例公布+集中选品+推介交流 人民网2023乡村振兴大会即将举办
2023年12月05日10:23 | 来源：人民网
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今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，各地区各部门坚持农业农村优先发展，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措全面推进乡村振兴。
为深入学习贯彻党的二十大精神，有效助力各地各单位乡村振兴工作高质量发展，人民网拟联合相关中央单位，将于12月10日在北京举办“2023乡村振兴大会暨人民优选（乡村振兴·地方优品）集中选品会”。
值得一提的是，本次活动将以“大会交流+集中选品+线上推广+线下推介”的创新模式，深度挖掘各地乡村振兴优秀经验、优质产品，全面拓宽线上线下销售渠道，推动各地乡村振兴产业高质量发展。
大会上还将公布“2023乡村振兴创新案例”入围名单。案例征集展示活动于今年2月启动，共收到各地各单位提交案例350余份，案例范畴涵盖组织、产业、生态、人才、文化教育、医疗健康等方面，多角度展示各地各单位在推进乡村振兴工作中的探索和实践，对于总结提炼城乡融合发展和共同富裕经验具有一定的参考意义。
(责编：董童、高雷)
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