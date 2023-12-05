新华社北京12月5日电（记者叶昊鸣）记者5日从中国物流与采购联合会获悉，11月份我国电商物流指数为113.1点，比上月环比提高1.2点。

电商物流总业务量指数创年内新高。11月份，电商物流总业务量指数为124.1点，比上月提高1.7点。东部、中部和西部地区总业务量指数均有所上升，中部地区高于全国平均水平。

农村电商物流业务量指数止跌回升。11月份，农村电商物流业务量指数为129.5点，比上月提高0.9点。东部、中部和西部地区总业务量指数均有所上升，中部地区高于全国平均水平。

人员指数（反映电商物流从业人员规模）明显上涨，实载率（反映电商物流运输过程中货运车辆体积实载情况）指数止跌回升。11月份，人员指数为116.3点，环比上涨3.2点，在连续8个月上升的基础上，涨幅进一步扩大。实载率指数由降转升，环比上涨0.7点，保持115点以上。

11月份，在“双11”电商购物节的带动下需求明显回升，电商物流总业务量指数和农村电商物流业务量指数均创出年内新高，其中农村业务量同比增速已接近30%。从供给端看，电商快递企业加快一线基层配送人员和干线运力投入，人员指数和实载率指数明显上涨。

总体来看，今年前11个月，电商物流总体运行稳中有进，供需两端均有明显改善，总指数已恢复到近5年高位。在居民消费方式转变、国货品牌崛起和电商领域新业态不断涌现的背景下，预计这一走势将有望继续保持。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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