人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

11月份我国电商物流指数比上月环比提高1.2点

2023年12月05日15:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月5日电（记者叶昊鸣）记者5日从中国物流与采购联合会获悉，11月份我国电商物流指数为113.1点，比上月环比提高1.2点。

　　电商物流总业务量指数创年内新高。11月份，电商物流总业务量指数为124.1点，比上月提高1.7点。东部、中部和西部地区总业务量指数均有所上升，中部地区高于全国平均水平。

　　农村电商物流业务量指数止跌回升。11月份，农村电商物流业务量指数为129.5点，比上月提高0.9点。东部、中部和西部地区总业务量指数均有所上升，中部地区高于全国平均水平。

　　人员指数（反映电商物流从业人员规模）明显上涨，实载率（反映电商物流运输过程中货运车辆体积实载情况）指数止跌回升。11月份，人员指数为116.3点，环比上涨3.2点，在连续8个月上升的基础上，涨幅进一步扩大。实载率指数由降转升，环比上涨0.7点，保持115点以上。

　　11月份，在“双11”电商购物节的带动下需求明显回升，电商物流总业务量指数和农村电商物流业务量指数均创出年内新高，其中农村业务量同比增速已接近30%。从供给端看，电商快递企业加快一线基层配送人员和干线运力投入，人员指数和实载率指数明显上涨。

　　总体来看，今年前11个月，电商物流总体运行稳中有进，供需两端均有明显改善，总指数已恢复到近5年高位。在居民消费方式转变、国货品牌崛起和电商领域新业态不断涌现的背景下，预计这一走势将有望继续保持。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中欧班列运量持续大幅增长 我国外贸经济态势稳中向好
　　人民网北京12月5日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至11月，中欧班列累计开行16145列，发送货物174.9万标箱，同比分别增长7%、19%，综合重箱率100%，其中运量已超2022年总运量。目前，中欧班列已通达欧洲25个国家217个城市。…
自然资源部：“山水工程”累计完成生态修复治理面积8000万亩
　　人民网湖州12月5日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，近年来，我国围绕重要生态安全屏障，组织实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，截至目前累计完成治理面积8000万亩。 首届自然资源与生态文明论坛近日在浙江省湖州市安吉县余村举行，本届论坛以“推进建设人与自然和谐共生的中国式现代化”为主题，交流推进生态文明建设的理论和实践成果，推进建设人与自然和谐共生的中国式现代化。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部