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科学家发现约1.3亿年前会吸血的雄性蚊子

2023年12月05日15:26 | 来源：新华网
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　　新华社南京12月5日电（记者王珏玢）记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉，中国、黎巴嫩、法国、美国古生物学者在距今约1.3亿年的黎巴嫩琥珀中发现了两枚远古雄性蚊子化石。这是目前已知最古老的蚊子化石。这项新发现还显示，在蚊科动物演化的早期阶段，雄性蚊子也会吸血。

　　蚊子是一种广为人知的吸血昆虫。在此次研究前，最早发现过约1亿年前的蚊子化石。

　　本次发现的蚊子化石来自白垩纪的黎巴嫩琥珀，距今有约1.3亿年历史，这将蚊子的化石记录提前了近3000万年。科研人员经过多年艰苦的野外工作，发现并采集了上万枚黎巴嫩琥珀，其中筛选出2枚保存完整、精美的雄性蚊子化石。

　　研究人员借助激光共聚焦显微镜、荧光显微镜等先进仪器发现，与现代雄蚊多吸食花露而口器退化、雌蚊具有用于吸血的刺吸式口器不同，约1.3亿年前的雄性蚊子化石中保存了明显的刺吸式口器。显微结构显示，这些刺吸式口器有尖锐的三角状下颚，下颚上有锋利的小齿。研究团队根据这些结构判断，在约1.3亿前，雄性蚊子也会吸血。

　　此次研究由中国科学院南京地质古生物研究所外籍研究员丹尼·阿扎领衔完成，南京地质古生物研究所黄迪颖等参与。研究团队介绍，受限于化石证据缺乏，此前人们对蚊子起源和早期演化的了解极为有限。这两枚珍贵的远古蚊子化石，也为后续更细致地研究蚊子从何而来、如何演化提供了重要依据。

　　相关研究成果12月5日在线发表在国际期刊《当代生物学》上。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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