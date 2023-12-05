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我国首次分区域核定跨省天然气管道运输价格

2023年12月05日16:15 | 来源：新华网
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新华社北京12月5日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委5日发布消息，为贯彻落实党中央、国务院关于深化石油天然气市场体系改革的决策部署，国家发展改革委近日印发《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，首次分区域核定了国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格。

通知分别明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运价率，并要求国家石油天然气管网集团有限公司根据各价区运价率，以及天然气入口与出口的运输距离，计算确定管道运输具体价格，向社会公开。

国家发展改革委有关负责人表示，此次核价是天然气管网运营机制改革以来的首次定价，也是我国首次按“一区一价”核定跨省天然气管道运输价格。价格核定后，国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运价率由20个大幅减少至4个，构建了相对统一的运价结构，打破了运价率过多对管网运行的条线分割，有利于实现管网设施互联互通和公平开放，加快形成“全国一张网”，促进天然气资源自由流动和市场竞争，助力行业高质量发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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