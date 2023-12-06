12月5日，中国银行在北京举行“汇聚中银环球力量 共谱民营出海新章”主题发布会，发布《中国银行支持民营企业“走出去”行动计划》（以下简称《行动计划》）并举办支持企业“走出去”专场签约活动。来自关键矿产资源、重要民生产品、高端装备制造、新能源、跨境物流、跨境支付等关键“走出去”领域的8家民营企业代表出席活动。

据悉，中国银行将以此次发布《行动计划》为新起点，进一步建立健全服务民营企业、支持民营经济的长效机制，提供高标准、全方位、具有国际竞争力的金融解决方案，加大资源配置、提升服务质效，助力民营企业用好国内国际两个市场、两种资源，为促进民营经济做大做优做强贡献中行力量。《行动计划》聚焦民营企业“走出去”的难点、痛点，围绕“丰富创新融资渠道、畅通跨境结算通道、升级全产品服务体系”三大方面，提出18条务实举措，为民营企业“走出去”全方位赋能。

创新和丰富“走出去”融资渠道，为民营企业“走出去”提供一站式融资支持。近年来，中国银行紧跟国家发展战略，依托结构化融资、跨境并购贷款、内保外贷等优势产品和服务，成为企业“出海”的金融搭档。截至今年10月末，为120余万户民营企业提供超3.6万亿元的整体信贷支持，通过出口信贷、国际项目融资产品支持民营企业“走出去”项目96个，覆盖全球42个国家和地区，银团贷款规模近200亿美元。下一步，将继续拓渠道、聚合力，在为“走出去”项目提供有竞争力的专业化融资服务、支持民营企业高质量共建“一带一路”、加大民营企业“走出去”并购支持力度等方面，持之以恒为民营企业“走出去”提供融资活水。

畅通跨境结算通道，为民营企业“走出去”提供线上化、便利化金融服务平台。作为跨境贸易主渠道银行，中国银行在跨境结算、贸易融资、结售汇、跨境资金池等重点领域始终保持市场领先地位，13家境外机构被中国人民银行指定为海外人民币清算行。下一步，将持续传承“百年老店”全球化服务优势，发挥对外经贸金融服务主渠道作用，通过搭建企业全球资金高效运作服务平台、推广贸易外汇收支便利化服务、积极对接外贸新业态新需求、综合运用金融市场交易工具等举措，畅通民营企业“走出去”的资金通道。

升级全产品服务体系，支持民营企业“走出去”拓市场、抢订单、强产能和全球化补链强链。中国银行连续多年成为进博会、服贸会、广交会、消博会、投洽会等国家级重大展会的最高级别战略合作伙伴。截至今年10月末，已在全球举办120场撮合对接活动，依托“中银e企赢”平台为126个国家和地区的5万余家企业提供了“融资+融智”金融服务，为民营企业融入全球资金链、价值链和产业链牵线搭桥。下一步，将在全球撮合对接、专业化财务顾问等领域进一步加大服务支持力度，强化行司联动、公私联动，支持民营企业扩展市场、增拓资源、防范风险。

发布会现场，中国银行与民营企业代表还举办了支持企业“走出去”合作协议签约仪式。中国银行相关负责人表示，未来将继续秉承国有大行责任担当，落实落细促进民营经济发展壮大的政策措施，持续为民营企业提供更有效率、更有力度、更有温度、更高质量的金融服务，与民营企业同舟共济、携手共进。

(责编：董童、高雷)

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